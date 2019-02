ITP. Amenzi astronomice pentru șoferi Amenzile pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice nu reprezinta o noutate. Informația momentului este valoarea acestor sancțiuni, care va fi usturatoare. Intr-adevar, conducatorii auto trebuie sa fie foarte atenți cand pleaca la drum. Daca sunt prinși de agenții de cirlație fara ITP-ul efectuat, ei risca amenzi uriașe. CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS



- Aproape 400 de soferi si pietoni au fost amendati, in trei zile, de Politia Alba. Amenzile sunt in valoare de peste 98.000 lei. Politistii au retinut si 18 permise de conducere. In zilele de 31 ianuarie, 1 si 4 februarie 2019, pe durata a cate 4 ore, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului…

- O amenda rutiera, dar și orice alta amenda contravenționala, trebuie executata silit intr-o anumita perioada de timp. Daca aceasta perioada de timp trece și nu sunteți executați silit, nu mai puteți fi. Astfel, nu va mai trebui sa platiți amenda primita. Cu alte cuvinte, s-a prescris dreptul statului…

- Mare atenție, șoferi! Polițiștii au inca un caștig in legislație. Acestora li se ofera un nou drept in ceea ce privește amenzile de circulație. Aceștia vor avea dreptul de a incheia un nou proces verbal cu caracter de titlu executoriu, in urma caruia amenzile de circulație pot fi achitate la jumatate…

- Veste buna pentru șoferi. Amenzile primite de la Poliția Rutiera se prescriu dupa o perioada de timp. Totul este prevazut chiar in Codul Rutier, astfel ca daca nu achitați sancțiune și organele competente nu va executa silit, aveți toate șansele sa ramaneți cu banii in buzunare.Organele competente…

- Anunț pentru șoferi! Cat vor fi amenzile in 2019. Potrivit Codului Rutier, punctul de amenda trebuie sa aiba o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie. O ordonanța de urgența a Guvernului din 14 noiembrie 2018 aduce clarificari in acest sens, pentru anul in curs. Astfel, potrivit ordonanței,…

