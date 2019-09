ITO 2019, Craiova. Patriarhul Daniel: Tinerii sunt binecuvântare şi bucurie pentru popor 'Deoarece tineretea este, in lumea aceasta trecatoare, simbol al frumusetii vietii vesnice, netrecatoare, Dumnezeu a sadit in oameni, inca de la aceasta varsta frageda, dorul cautarii de ideal, de iubire sfanta si de viata eterna, precum vedem in viata tanarului bogat din Evanghelie, care a constatat ca fericirea deplina nu este data de bunuri materiale trecatoare, ci de iubirea vesnica a lui Dumnezeu. Iisus Hristos iubeste copiii si tinerii. Sfintele Evanghelii ne arata ca Domnul nostru Iisus Hristos a acordat o atentie si o pretuire deosebita copiilor si tinerilor. El a spus: 'Lasati… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HC Zalau a cedat la limita in fața celor de la SCM Craiova, 26-27, ratand egalul la ultima faza. Dupa victoria istorica in fața CSM București, 25-24, cea care a starnit multa rumoare in lumea handbalului, HC Zalau a pierdut miercuri meciul din etapa a doua a Ligii Naționale, 26-27 la Craiova, cu Sport…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat in cursul zilei de azi programul etapei a 7-a din Liga 1 și a surprins in cazul Craiovei. LPF n-a luat deloc in calcul posibilitatea ca oltenii sa intoarca soarta calificarii, diseara, cu AEK Atena. ...

- Razvan Dumitrescu a prezentat, la Antena 3, un document oficial care arata ca anchetatorii din Caracal au deschis dosar penal dupa ce procurorul din Craiova i-a sunat pentru ca a vazut cazul dispariției Alexandrei Maceșanu la un post de televiziune.

- Mirko Pigliacelli (26 de ani) a fost eroul Craiovei in returul cu Honved, disputat pe teren propriu, 0-0, 3-1 la penalty-uri, in cadrul turului secund al preliminariilor Europa League. Vezi AICI desfașurarea partidei In runda urmatoare, oltenii o vor intalni pe AEK Atena, pe 8 august la Craiova și,…

- Peste 100 de tineri din Craiova protesteaza, miercuri seara, in centrul orașului, nemulțumiți de anchetele desfașurate in cazul presupuselor crime de la Caracal. „Corupția ucide ingeri” sau „Credeam ca sunteți oameni”, sunt mesajele tinerilor care au venit la protest, potrivit Mediafax.Tinerii…

- Sorin Carțu, președintele Craiovei, a vorbit la finalul partidei cu Honved, scor 0-0 in turul II preliminar al Europa League. Vezi AICI desfașurarea partidei „E un meci pe care l-am avut sub control. Posesia a fost mai mult de partea noastra, iar Honved, o echipa ca a stat pe așteptare. In repriza a…

- Vasile Raduca a facut mult rau Bisericii prin afirmatiile sale despre viol. Orice teolog ar trebui sa stie ca, privita spiritual, frumusetea femeii reflecta stralucirea lui Dumnezeu. N-o spun eu, ci Grigorie de Nyssa si Dionisie Areopagitul...

- Bogdan Ilie (20 de ani), mijlocașul dreapta al Academicii Clinceni, a debutat ca titular in Liga 1, in infrangerea la limita suferita in fața Craiovei, scor 2-3, pe „Ion Oblemenco". Vezi AICI desfașurarea partidei Tanarul fotbalist a jucat in sezonul trecut la Popești-Leordeni, in Liga 3, echipa la…