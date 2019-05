ITM Teleorman: Transmiterea registrului de evidență a salariaților Incepand cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidența a salariaților in format electronic va putea fi efectuata numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal. Angajatorii care in prezent utilizeaza versiunea 5.0.8 a aplicației, in mod obligatoriu iși vor instala mai intai versiunea 6.0.5, dupa Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidența a salariaților in format electronic va putea fi efectuata numai pentru fișiere de tip rvs generate sau validate prin versiunea 6.0.6. a aplicației REVISAL. Angajatorii care in present utilizeaza versiunea 5.0.8 a aplicației, in mod…

- Ce compensatii primesc angajatii care lucreaza de 1 Mai. Prima zi a lunii mai 2019 este sarbatoare legala, iar in aceasta zi angajații trebuie sa primeasca liber de la serviciu, conform Codului muncii. Exista insa și salariați care trebuie sa lucreze in zilele de sarbatoare legala, iar acestora trebuie…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau aduce la cunostinta persoanelor fizice sau persoanelor juridice interesate ca Hotararea Guvernului nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind Registrul General de Evidența a Salariaților stipuleaza la art.7 alin.6 și alin.8 ca ,,La solicitarea scrisa a salariatului…

- In luna martie 2019, Serviciul Control Relatii de Munca a efectuat 119 controale, fiind dispuse 423 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate 14 sanctiuni contraventionale, din care 11 avertismente…

- Fermierii se pot inscrie in programul de susținere a producției de usturoi pana la 15 mai Pana la data de 1 aprilie 2019 au fost inscriși in programul de susținere a producției de usturoi un numar de 136 producatori agricoli de la nivelul intregii țari, din 299 de fermieri doritori sa beneficieze de…

- De 8 Martie, angajatele se pot bucura de o surpriza in plus din partea angajatorilor, acestia avand optiunea de a le oferi un cadou personalizat sub forma de tichete cadou. Acestea vin insotite de beneficii financiare atat pentru angajator, cat si pentru angajate, pentru ca sunt scutite de contributii…

- Din pacate, nu de puține ori, angajatorii nu platesc toate darile la stat, dari printre care se numara și contribuțiile pentru pensiile salariaților. De mai mulți ani, dupa ce au fost desființate carțile de munca, evidența muncii se face cu programul Registrul general de evidența a salariaților…

- Vechimea in munca. Vezi ce trebuie sa faci ca sa primești bani mai mulți de la stat Daca ai muncit ani buni in Romania și vrei sa-ți dovedești vechimea in munca, o poți face printr-o adeverința care sa ateste acest aspect, luat in considerare odata cu modificarile aduse de Guvern la Codul Muncii. Astfel,…