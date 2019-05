ITM Suceava a amendat 11 angajatori pentru muncă nedeclarată Luna trecuta, inspectorii de munca suceveni au efectuat 312 controale, iar pentru diverse nereguli au aplicat 139 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 133.500 de lei. Conform ITM, 11 angajatori au fost amendați cu 50.000 de lei pentru munca nedeclarata. Inspectorii au depistat 5 persoane care lucrau la negru. ITM Suceava a mai transmis ca, […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

