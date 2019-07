ITM Cluj: Campanie confecții și rezultate controale semestriale In perioada 08.07.2019 - 12.07.2019 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relațiilor de munca și in domeniul securitații și sanatații in munca la unitațile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielarie și incațaminte. In domeniul relațiilor de munca s-a pus accent pe verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de munca și timpul de odihna la angajatorii care iși desfașoara activitatea in domeniile anterior menționate. Motivarea campaniei Nerespectarea dispozițiilor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

