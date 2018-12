Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un oras si asa aglomerat, dar care in perioada Sarbatorilor devine, parca, si mai greu de strabatut, din cauza numarului mare de masini aflate in trafic, metroul ramane o alternativa pentru multi locuitori ai Capitalei. Cu cateva zile inainte de Craciun, compania care asigura transportul in comun…

- Iulia Albu nu este deloc adepta bradului natural de Craciun. Vedeta a explicat cum arata sarbatorile de iarna pentru ea. Fashion-editorul Iulia Albu așteapta și ea sarbatorile de iarna. Vedeta a marturisit ca nu ii plac brazii naturali, dar ca a mai impodobit cate unul de dragul fiicei ei, Mikaela.…

- Pentru Connect-R familia este foarte importanta și chiar daca a divorțat de Misha, artistul este in continuare alaturi de Misha și fetița lor. De Moș Nicolae, Maya a reușit sa iși impresioneze tatal pana la lacrimi. „Pentru fata mea.. i-am adus dulciuri ca noi asa am fost crescuti, ne aducea mosul dulciuri…

- Domnul doctor estetician Iancu Morad ne-a dezvaluit pentru Perfecte.ro, care sunt cele mai cautate tratamente și proceduri de infrumusețarea acum, in prag de Craciun și Anul Nou, dar și cat ar trebui sa scoatem din buzunar pentru acestea.

- Sarbatorile de iarna au intrat in linie dreapta, iar AFI Cotroceni este alaturi de tine, pentru ca știe ca an de an ești daruitor neobosit. Cel mai mare mall din Romania te provoaca sa ramai Daruitor de Meserie, in acest an cu upgrade-ul 2.0, și iți dedica și un colind cu același nume. In aceasta…

- Imediat ce vin primele zile reci, amatorii de calatorii isi indreapta atentia spre destinatiile care le pot oferi cele mai spectaculoase evenimente pentru sarbatorile de iarna, fie ca e vorba despre Craciun, fie ca sunt zilele de dupa Anul Nou.

- Vrei sa arati mai frumoasa de Craciun și Anul Nou? Afla ce poți face sa ai o silueta mai frumoasa in scurt timp, cum ii poți impresiona pe invitați de sarbatorile de iarna? La sfarșitul fiecarui an și nu numai femeile iși doresc sa radieze de frumusețe, sa fie suple, sa aiba pielea perfect ingrijita,…

- Ne mai despart doua luni de sarbatorile de iarna și deja unele stațiuni nu mai au niciun loc de cazare liber. La Calimanesti - Caciulata, spre exemplu, cei interesați de petrecerile de Craciun sau de Anul Nou mai pot gasi camere libere doar la particulari.