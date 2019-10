Îți place să fii șef și să exploatezi subalternii? În viitor s-ar putea să nu mai poți: Uberizarea economiei Economia se schimba cu pași rapizi, iar daca nu ți-ai dezvoltat un set de abilitați pentru job-urile viitorului (nu prea îndepartat, momentul fiind dupa colt) s-ar putea ca foarte curând sa ramâi fara job. Daca ești un șef plafonat doar pe a da ordine și a pierde timpul la cafea fara sa produci ceva și fara sa știi macar ce fac propriu-zis cei din subordine - adica munca pe care tu acum nu mai ești în stare sa o faci (pentru ca s-a schimbat), iar daca reușești în final, aceasta e la un randament inferior - atunci s-ar putea sa cerșești în noua economie. Cu un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

