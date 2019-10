Nissan vrea sa mute complet productia lui Qashqai si JUke din UK in Uniunea Europeana

Daca acestia continua cu seria de dezacorduri NO DEAL, atunci intreaga productie de masini urmeaza sa fie mutata complet in Europa continentala, adica in Uniunea Europeana. Japonezii vor inceta productia modelului Qashqai si al lui… [citeste mai departe]