Iti mai aduci aminte de Miguel din „Pasiuni”? Cat de mult s-a schimbat actorul la 10 ani de la finalizarea serialului

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anilor 2000, Jesse Metcalfe impresiona cu rolul jucat in serialul fenomen ''Pasiuni'' (Passions). Personajul Miguel a fost unul dintre preferatii publicului telespectator. Pe tot parcursul show-ului tv, celebrul personaj s-a mentionut pe primele locuri in preferintele fanilor.

- Anul acesta se implinesc 40 de ani de la lansarea serialului ''Dallas''. In data de 2 aprilie 1978, personajele legendare ''paseau'' in casele telespectatorilor din Statele Unite. Nu dupa mult timp, productia urma sa fie difuzata in numeroase tari de pe mapamond, inclusiv in Romania.

- In urma cu sapte ani, Ciprian intra in casa Mireasa pentru Fiul Meu. In primul sezon din competitia dragostei, el a incercat sa isi gaseasca aleasa inimii, dar si sa castige marele premiu. Cu toate ca a incercat sa formeze un cuplu, acesta nu a reusit sa isi gaseasca jumatatea.

- La inceputul anilor 2000, romanii erau cu ochii pe ''Sunset Beach'', serialul momentului la aceea vreme. Printre personajele preferate de publicul telespectator era si ''Cole'', interpretat de actorul Eddie Cibrian.

- Celebra actrita Fran Drescher, cunoscuta publicului pentru rolul din serialul "The Nanny" (Dadaca) a trecut prin clipe cumplite in urma cu ceva timp. Actrita, in varsta de 60 de ani, a suferit in urma cu ceva ani de carncer uterin.

- Marius a fost unul din concurentii primului sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu. Cu toate ca a intrat in competitia dragostei ca sa isi gaseasca jumatatea, el nu a reusit sa formeze un cuplu cu nici o fata din emisiune.

- In urma cu sase ani, Cristina pasea in casa Mireasa pentru Fiul meu. Pe parcursul lunilor petrecute in competitia dragostei, Cristina a fost parte a unui cuplu. Dupa terminarea competitiei, ea si Cosmin au ales ca fiecare sa iti vada de propria lui viata.

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- In urma cu multi ani, Camila Sodi impresiona publicul din Romania cu rolul interpretat in telenovela ''Inocenta furata''. Adolescenta de atunci este in prezent o femeie care stie ce vrea de la viata si este hotarata sa mearga dupa propriile sale principii.

- Maria si Cosmin, fosti concurenti la "Insula Iubirii", si-au schimbat complet viata dupa experienta din Thailanda. Pentru ei totul s-a terminat rapid, cand ea si-a dat seama ca nu poate trai fara el si a decis sa il ceara de sot, apoi sa plece acasa.

- Cu putin inainte de anii 2000, Itati Cantoral facea istorie in lumea telenovelelor cu rolul maleficei Soraya Montenegro. In prezent, actrita este o adevarata frumusete, dovada a acestui fapt sunt pozele recente postate pe retelele sociale.

- Adrian, fost concurent in primul sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu, a fost extrem de apreciat de publicul telespectator. Pe toata perioada concursului, acesta a fost extrem de apreciat de publicul telespectator.

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- In urma cu 28 de ani, actrita Catherine O'Hara avea sansa sa interpreteze rolul mamei lui Kevin, pustiul care cucerise intreaga lume cu ingeniozitatea lui. In prezent, O'Hara este are multe riduri pe fata ei.

- Se aAYteaptAƒ o nouAƒ perioadAƒ glaciarAƒ: A®n urmAƒtorii ani, este posibil ca temperaturile medii sAƒ scadAƒ cu cA¢teva grade A®n mai multe oraE™e europene. Marea Britanie trebuie sAƒ se pregAƒteascAƒ pentru zeci de ani de ierni grele, avertizeazAƒ meteorologii.

- In urma cu ceva ani, copiii din toata lumea erau alaturi de CeCe si Rocky, personajele principale din Totul pentru dans. Participarea la celebrul serial a reprezentat o rampa de lansare pentru actritele Bella Thorne si Zendaya.

- Intamplatoare sau nascute din necesitate, inventiile au dus la cresterea nivelului de trai si au schimbat lumea. E adevarat ca unele dintre ele s-au dovedit a avea un dublu tais, putand fi utilizate si in scopuri distructive. De aceea se spune ca o inventie, oricat de buna ar fi ea, daca va cadea intr-o…

- Editia din 2018 a Forumului Economic Mondial a strans, in Davos, mai multi tineri antreprenori sociali care si-au propus sa imbunateasca calitatea vietii in lume. Acestia fac parte din comunitatea Forumului Economic Mondial denumita “Global Shapers, Social Entrepreneurs and Young Global Leaders”,…

- Acum cativa ani am dat BAC-ul (l-am luat). Astazi, dupa ce am avut sansa sa studiez in Europa si in Statele Unite, am construit o scoala cu o alta perspectiva asupra educatiei, si am facut sute de greseli din care am incercat sa invat, revin cu un subiect imaginar la BAC-ul la Limba Romana. 2 …

- Cornel Gigina, tatal politistului Bogdan Gigina mort in accident, a declarat joi ca fostul ministru de Interne Gabriel Oprea era "zeu", "comanda tot" si "toata lumea ii stia de frica", subliniind ca presedintele si premierul nu aveau traseul asigurat asa cum avea Oprea. Inalta Curte de…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres, motivand prin faptul ca ar fi nefavorabila o izolare a UDMR in Parlament in anul Centenarului.

- Fin observator al sportului constantean, pe care l-a slujit o viata intreaga, fostul mare arbitru de box Suat Ibraim a sesizat un aspect important si trist deopotriva: lipsa de interes a publicului pentru competitiile sportive actuale. „Lumea nu mai vine in tribune. Vad meciuri de handbal, de baschet,…

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…

- Cand a jucat-o pe prima, Simona era, in cuvintele ei ulterioare, cu “capul in nori” inaintea finalei. Imi aduc aminte cat de emoționata era in preziua confruntarii cu Sharapova, de la Paris 2014, un pic copleșita de atenția primita, de valurile de mesaje și solicitari venite din țara, de magnitudinea…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open din acest an. Cele doua jucatoare ocupa primele doua poziții in clasamentul WTA, iar aceasta finala va decide liderul ierarhiei inepand de saptamana viitoare. ...

- Dupa ce a cucerit lumea cu hitul “The Violin Song”, a adunat peste 1.000.000 de cautari pe Shazam si sute de milioane de vizualizari pe YouTube cu piesele sale si cele produse de catre el, producatorul si artistul Monoir revine cu un nou single, alaturi de Alina Eremia.

- A fost zarit chiar ieri, in partea de sus a orașului, aproape lipit de un gard, intre cațiva copaci, zgribulit, parca aproape stand sa cada... Un fular prea subțire pentru frigul de-afara era atarnat neglijent la gat iar pe cap, in loc de palarie, cineva ii pusese un faraș galben...!

- Creatoarea de moda Christa de Carouge, una dintre cele mai renumite din Elveția, a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta suferea de o boala destul de grava, au anunțat miercuri niște persoane aproapiate. Christa de Carouge s-a nascut în Basel și a devenit pasionata de lumea…

- O fetita de unsprezece ani a reusit sa pacaleasca politia, profesorii, ba chiar si pe premierul canadian Justin Trudeau, dand asigurari, plina de aplomb, ca un atacator i-a taiat hijabul - o acuzatie total falsa, dupa cum a declarat luni politia din Toronto, citata luni de AFP. "Dupa o…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters.

- Reactii in urma articolului publicat de „Cuget Liber”, in care antrenorul emerit Viorel Filimon se declara dezamagit de atitudinea tanarului campion Cristian Pletea (18 ani), care se pregateste de un transfer in Germania. Managerul si cel care s-a ocupat de pregatirea tanarului sportiv in ultimul timp,…

- Cu siguranta va mai amintiti serile in care toata lumea intra in casa la ora la care rula serialul „Pasiuni”, pentru ca doreati sa aflati ce se mai intampla in noul episod. De altfel, filmul a strans milioane de fani nu doar in tara noastra, ci in aproape toate colturile lumii. Aparuta la inceputul…

- Multa lume se intreaba care este cea mai ”buna” zodie, zodia care are lumea la picioare. Fiecare semn zodiacal are avantajele si dezavantajele lui pentru persoanele nascute sub imperiul acestuia dar de departe exista o zodie a liderilor.

- BNR ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala, a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale."Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Actorul Jon Paul Steur, care a interpretat personajul Alexander Rozhenko in serialul de televiziune „Star Trek: Generatia Urmatoare/ Star Trek: The Next Generation”, a murit la varsta de 33 de ani, scrie nme.com, citat de news.ro.

- Nick a intrat intr-un con de umbra din punct de vedere profesional dupa destramarea trupei N D, dar a inceput sa ii mearga mult mai bine pe plan personal. Artistul este un familist, a slabit si s-a apucat de sala, iar in prezent este de nerecunoscut.