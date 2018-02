Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu ceva ani, copiii din toata lumea erau alaturi de CeCe si Rocky, personajele principale din Totul pentru dans. Participarea la celebrul serial a reprezentat o rampa de lansare pentru actritele Bella Thorne si Zendaya.

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu. „E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat…

- Ungaria se va retrage de la discutiile din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) cu privire la un plan de masuri privind imigrantii, in cazul in care nu va exista o schimbare de abordare agreata de Budapesta, a anuntat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- Timp de 9 ani, Kathy Gunn a fost una dintre cele mai fericite sotii! Într-o buna zi, soarta a facut ca femeia sa caute în dulap te miri ce... La un moment dat, a dat peste cadoul primit de la matusa sa, la nunta. Era înca nedesfacut...

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…

- Simona Halep este perceputa ca o jucatoare eficienta si dominanta in schimburile lungi de mingi, noteaza site-ul turneului Australian Open, insa statistica modifica aceasta imagine.La Melbourne, pana in semifinale, Halep a castigat 273 de puncte si a pierdut 182 (diferenta pozitiva - 91) in…

- Zeci, sute de istorii adevarate au ieșit la iveala in aceste zile. Zeci, sute de femei și-au luat inima in dinți și au vorbit deschis despre ce li s-a intamplat in maternitațile din Republica Moldova. Dar pot fi și mii, caci așa cam se intampla de zeci de ani. Doar ca femeile noastre au tacut pana acum,…

- Aseara primul ministru interimar Mihai Fifor l a eliberat pe Bogdan Cosmin Stefan din functia de secretar de stat sef al Corpului de control al fostului premier Mihai Tudose, potrivit deciziei numarul 26 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I din18 ianuarie 2018. Conform aceleiasi decizii,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, se afla pe lista miniștrilor din Guvern Tudose care nu s-ar mai regasi și in Cabinetul Dancila. Acesta ar putea fi inlocuit cu Ecaterina Andronescu, potrivit unor surse din partid.Pop a comentat joi dimineața informația cu privire la o posibila schimbare a sa…

- In aceasta seara, dupa demisia premierului Tudose, s-au lamurit public o serie de aspecte și cu privire la ”liderul” Marian Oprișan, cel care a vrut mereu sa dea senzația ca are o putere mai mare decat in realitate. Avand in vedere ca este președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania,…

- In urma postarii Gabrielei Firea, Victor Ponta a spus, la Antena 3, ca primarul Capitalei nu schimba tabara, ci ”doamna Firea profita de greșelile celor doi (Mihai Tudose-Liviu Dragnea, n.r.) pentru a le lua fața in PSD”. Victor Ponta spune ca este anormal ca un ministru foarte important…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, a desfasurat o sedinta de lucru joi, 11 ianuarie, cu delegatia din Transnistria care va participa pe 16 ianuarie, la Paris, la activitatea subcomitetului Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru conflicte.

- Ca sa nu mai aiba surprize, Primaria Timișoara cauta verificator de proiect pentru una dintre cele mai importante lucrari pe care vrea sa le faca. Este vorba despre inlocuirea pavajului din Piața Operei, șantier care are insa, cel puțin teoretic, șanse minime sa inceapa in acest an.

- Viata lui Loren Krytzer s-a schimbat total când si-a dat seama ca o patura veche de peste 200 de ani, apartinând tribului Navajo, statea degeaba în casa lui darâmata. Șomerul invalid, care traia în saracie, a aflat ca patura valoareaza în jur de 1,5 milioane…

- Dupa Dubai, Laura Cosoi si Cosmin Curticapean au ajuns intr-un alt loc de poveste. Mai exact in Seychelles, oficial Republica Seychelles, care este o tara insulara formata din 115 de insule din Oceanul Indian. Relaxarea inseamna pentru actrita nu doar plaja, plimbari in natura si masaje, ci si carti…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” incheie un prim sezon plin de emoție și stralucire, urmand ca in luna ianuarie Antena 1 sa redifuzeze cele mai spectaculoase momente care au ținut telespectatorii cu sufletul la gura.

- Din fata blonda cu privire inocenta, Bianca de la "Insula Iubirii" s-a schimbat intr-o femeie in toata regula, cu buze mari și pomeți proeminenți. Cea mai recenta imagine cu ea, o prezinta total diferita fața de cum au vazut-o oamenii la TV.

- Femeia care apare in imagine este cautata de politistii sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, dupa ce o locuitoare a Capitalei s-a adresat dupa ajutor, declarind ca, i-ar fi fost sustras portmoneul cu 1 500 de lei in circumstante necunoscute. Politistii au stabilit ca, victima…

- Un incendiu puternic izbucnit in jurul orei 9:00 (ora Romaniei) la un centru sportiv din Jecheon, Coreea de Sud, iar 29 de persoane au murit. Incidentul a afectat momentul predarii torței olimpice pentru JO de Iarna de la Pyeongchang, din 2018. Conform primelor informații, incendiul a izbucnit la parcarea…

- Marcel Toader a decis sa renunte la acuzatia de adulter si sa divorteze mai repede de Maria Constantin. Astazi, cand s-a prezentat la tribunal, a avut parte de o surpriza. Pe langa faptul ca Maria Constantin nu s-a prezentat, acestia trebuie sa mai astepte pana cand se vor desparti si din punct de vedere…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa ANRP, critica extrem de dur afirmațiile procurorului DNA, Alexandra Lancrajan, cea care se ocupa de dosarul Tel Drum. Mocanu susține ca Lancrajan nu cunoaște Codurile Penale actuale și arata ca de aceea nu este bine sa aduci puțoi la DNA. Citește și: Funeraliile regelui…

- Didier Drogba, ajuns la 39 de ani, a facut o schimbare radicala de look și i-a lasat cu gura cascata pe cei peste 1,42 de milioane de urmaritori de pe Twitter. Ivorianul, actualmente fotbalist și investitor al echipei americane Phoenix Rising, a postat un selfie care a strans imediat peste 3.000 de…

- Victor Pițurca, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre situația lui Nicolae Dica, actualul tehnician al echipei roș-albastre. Fostul selecționer a dezvaluit ca din informațiile lui, in urma cu cateva etape, Dica era ca și demis de Gigi Becali, dar victoriile l-au ajutat pe tehnician. "Acum cateva etape…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea incadrarii juridice (in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de urmatorii inculpați…

- Schimbat de Dica dupa doar 42 de minute in eșecul cu Lugano, 1-2, William de Amorim a fost aspru criticat de Ilie Dumitrescu, fostul mare jucator al Stelei. "Lui De Amorim n-ai ce sa-i mai faci. E blazat. N-ai ce sa-i mai faci omului. Este conștient ca nu are nicio șansa, ca sunt alți jucatori acolo…

- Regele Mihai a acordat, acum 11 ani, un interviu agenției Agerpres (pe atunci Rompres), în care a dezvaluit modalitatea prin care a fost arestat Mareșalul Ion Antonescu, pe 23 august 1944, la Palatul Regal aflat pe Calea Victoriei din București.

- REGELE MIHAI I A MURIT! Regele Mihai I, fostul suveran al României, a murit marți la vârsta de 96 de ani la reședința din Elveția, a anunțat Casa Regala. Vestea morții regelui Mihai a fost confirmata de Casa Regala.

- Radu Bucalae, unul dintre cei 11 finaliști „iUmor”, este absolvent al Liceului Energetic din Targu Jiu și ar fi trebuit sa fie inginer electronist, insa, din fericire, a facut o schimbare de cariera și a dat la Facultatea de Actorie din Craiova. „Inainte sa intru pe scena tocmai ce ma…

- Tendinta se vede in cosul de cumparaturi - alimentele reprezinta 66 la suta. Painea si alimentele proaspete, carnea si legumele sunt pe primul loc, urmate de preparate ambalate. Apa si sucurile reprezinta 8% din produsele cumparate, iar bauturile alcoolice - 6 procente. Oamenii cumpara tot mai mult…

- Aeroportul international Ngurah Rai din Bali a fost redeschis miercuri dupa amiaza, spre usurarea a circa 12.000 de turisti blocati pe insula indoneziana, la trei zile dupa ce a fost inchis din cauza cenusii eliberate in atmosfera de vulcanul Agung aflat pe punctul de a erupe, informeaza France Presse,…

- Sute de politisti sunt in alerta maxima de 4 zile, de cand doi tineri luati la ocazie l-au ucis pe loc pe soferul masinii si au ranit-o pe sotia acestuia. Au fost instituite filtre in patru judete: Calarasi, Ialomita, Ilfov si Constanta, dar si in municipiul Bucuresti, dar fara niciun rezultat.

- Marin Barbu, antrenorul lui Juventus București, a fost extrem de dezamagit de echipa sa care a pierdut pe teren propriu in meciul cu Concordia Chiajna, scor 0-5. "Prea multe n-ar mai fi de spus dupa aceasta infrangere dureroasa, rușinoasa. Nu știu cand a mai pierdut echipa asta cu 0-5. E o pata neagra…

- In 1991, pe cand avea numai trei ani, tatal sau, Claude Lemoine, un tip ce respira in lumea muzicala franceza de decenii, il duce pe Jordy la o audiție, la cei de la ”Columbia Records”. Prichindelul e atat de dragalaș, iar melodia sa suna atat de bine, incat cei de la casa de producție hotarasc, pe…

- Intre 28 și 30 noiembrie se disputa partidele din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Printre echipele din ligile inferioare care mai sunt in competiție se afla și CS Afumați. Gruparea de langa București va intalni pe CS U Craiova. Inițial jocul era programat pe stadionul din Berceni. Aceasta varianta…

- Diana de la „Insula Iubirii” isi surprinde prietenii cu fiecare ocazie. Daca zilele acestea ea a postat imagini cu imbunatatirile pe care si le-a facut, de data aceasta a facut anuntul cel mare. Diana si-a gasit un loc de munca.

- Elena Udrea și-a schimbat radical look-ul și este de nerecunoscut acum. Ai putea chiar sa juri ca este o alta persoana! La ultimul eveniment la care a participat alaturi de iubitul ei mai tanar cu 12 ani, modelul Adrian Alexandrov, Elena Udrea a facut senzație. Cu o rochie decoltata de culoare mov,…

- Din aceasta saptamana, aparținatorii pacienților internați la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” Barlad iși pot vizita rudele bolnave intre orele 15-20, iar in weekend, in intervalul orar 10-20. Acum cațiva ani, conducerea Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad a decis ca pacienții…

- Nimeni nu se aștepta ca Vladimir Draghia sa se schimbe complet in momentul in care iși ține pentru prima data fiica la piept. Se pare, insa, ca actorul nu doar ca și-a schimbat complet starea de spirit, dar este dependent de Zora, fiica lui. Vladimir Draghia este tata cu norma intreaga asta pentru ca…

- Deputatii Partidului Comunistilor au anuntat in sedinta de vineri, 10 noiembrie, a Parlamentului ca depun oficial motiunea simpla asupra activitatii judecatorilor Curtii Constitutionale. In replica, presedintele legislativului, Andrian Candu, a spus ca nu poate fi inaintata o motiune impotriva judecatorilor…

- Mihai Pintilii a jucat in victoria Romaniei din amicalul cu Turcia, scor 2-0, dupa dubla lui Gicu Grozav și spune ca selecționerul Cosmin Contra a schimbat mai multe lucruri dupa ce a preluat banca tehnica de la Christoph Daum. "Cu atitudine și cu munca multa putem face o echipa frumoasa. Mister ne-a…

- Aflat intr-o vizita la Arad, Hans Klemm a fost intrebat de jurnalisti care este parerea sa despre modificarile la legile justitiei, el afirmand ca "ingrijorarile profunde" ale Guvernului american nu s-au schimbat. "Guvernul meu, si accentuez asta, Guvernul SUA, a exprimat cred ca pe 29 august ingrijorari…

- Sean Combs, cunoscut drept Puff Daddy sau P. Diddy, a anuntat ca de acum inainte isi doreste sa fie numit Brother Love. Autorul hit-ului ‘I’ll Be Missing You’ a scris sambata, in ziua in care a implinit 48 de ani, pe Twitter, potrivit contactmusic.com: „Am decis sa imi schimb numele din nou! Noul meu…