- Dupa ce a produs unele dintre cele mai tari hit-uri din ultimii ani, Paul Iorga debuteaza cu proiectul sau solo. “Lumea mea” este primul single al artistului, o piesa compusa chiar de acesta si interpretata alaturi de Connect-R. Paul a copilarit inconjurat de muzica. Tatal sau, Leo Iorga este una dintre…

- Lista alimentelor cancerigene creste, pe masura ce noi studii scot la iveala substantele toxice din mancarea pe care o cumparam, cu incredere, de pe rafturile magazinelor. Cartofii prajiti si chipsurile contin o substanta toxica pentru ca sunt prajiti in ulei la temperaturi prea inalte.

- Ion Țiriac a implinit azi 80 de ani, prilej cu care Gazeta Sporturilor a pregatit un supliment de 10 pagini despre viața fostului jucator de tenis. De-a lungul anilor, Țiriac a fost promotorul multor concursuri, inclusiv Turneul Campionilor. Le-a imbunatațit, aducand mereu lucruri noi, care au fost…

- Cum a influentat literatura istoria omenirii si a planetei? Intr-un fel major, spune profesorul de literatura comparata de la Harvard, Martin Puchner. Acesta explica totul in cartea sa "Lumea scrisa", care trece prin patru milenii de literatura, de pe toate continentele.

- Acum 15 ani, Dan Bordeianu era pe val in aproape telenovele romanești. In prezent, acesta cocheteaza cu actoria și este complet schimbat fața de vremurile bune in care era cautat pentru orice producție.

- Crina Patriche este de trei ani in lumea modelingului si are la activ mai multe prezentari și ședințe foto pentru prestigioase companii din tara. Totul a pornit de la o dorința mai veche de a tinerei de a fi in lumina reflectoarelor, insa abia acum trei ani a decis sa faca primul pas. „De mica ma uitam…

- Intervenția de marire a sanilor - pe care a recunoscut-o, deși schimbarea era evidenta, abia dupa un an - a deschis robinetul operațiilor estetice pentru Mihaela Radulescu. Prezentatoarea de la „Ferma” n-a pus niciodata pe hartie numarul exact al intervențiilor, insa n-a ratat nici o ocazie sa spuna…

- Simbata, 20 aprilie, de la ora 17.00, publicul doritor il poate intalni pe Martin Puchner (Byron and Anita Wien Professor la Universitatea Harvard), la Carturesti Verona Demisol, unde va lansa volumul „Lumea scrisa. Povesti care au schimbat oamenii, istoria si civilizatia” (traducerea Anacaona Mindrila-Sonetto),…