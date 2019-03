Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu este o persoana directa și foarte ferma atunci cand vine vorba de așa-zisele influencere care le baga femeilor in cap cum și ce trebuie sa fie. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram un mesaj foarte acid la adresa lor și chiar le-a dat doamnelor și domnișoarelor sfaturi prețioase.

- Intrebarea este simpla: au loc doua regine pe un tron? Raspunsul este, evident, nu. Dar se pare ca istoria ne arata ca ele nu au loc nici macar in aceeasi tara. Sunt doua regine care trebuie sa supravietuiasca intr-o lume a patriarhatului. Doua verisoare care se apreciaza si se tem una de cealalta,…

- Au trecut doi ani de cand Andreea Marin și Tuncay Ozturk au divorțat, iar pana acum, medicul a fost destul de reținut in detalii despre viața personala. Deși a fost surprins in compania mai multor tinere, acesta a refuzat pana acum, sa comenteze subiectul. "Am tot incercat sa evit intrebarea asta. Sigur…

- Rezultatele unui sondaj realizat de un site matrimonial pentru întâlniri între persoane casatorite arata ca femeile înșala la fel de mult ca barbații. Și multe o fac din razbunare.

- Oana Zavoranu s-a apucat sa-și decoreze casa frumos, pentru Craciun. Cum vedeta ține foarte mult la parrea fanilor sai, a postat degraba cateva imagini pe Instagram, dar și un mesaj super sincer, așa cum obișnuiește sa faca.

- Din manualele de Geografie aflam ca centrul tarii noastre se gaseste în satul Dealu Frumos din judetul Sibiu. Informatia a aparut înca din secolul XIX si nimeni nu a contestat-o pâna acum.

- Tot timpul a fost intrebat-o de ce nu face copii, ce se intampla cu ea, de ce are atatea animale. Ei bine, Oana Zavoranu s-a saturat de criticile oamenilor si a decis sa le dea un raspuns dur, chiar pe pagina ei de pe o retea de socializare.