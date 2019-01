Stiri pe aceeasi tema

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, detoneaza bomba inceputului de an in showbiz! Codin Maticiuc, cel mai ravnit burlac din tara, urmeaza sa devina tatic! Paparazzii nostri au imagini exclusive cu cea care ii va darui celebrului crai primul copil.

- Teodora Becali se iubeste cu Mihai Theodor Mincu, alintat "printisorul de Dobroești". Cei doi au fost surprinti de SpyNews intr-o zona de fite din Capitala. Alexandra Becali, cea mai tare AROGANTA. Cum a aparut la mall fiica lui Gigi Becali FOTO "Printisorul de Dobroești" a asteptat…

- Primul stat din lume care a intrat in 2019 se numește Kiribati, iar petrecerea este in toi acolo. La 26 de ore distanța de primii locuitori care au sarbatorit intrarea in Anul Nou vor intra in 2019 și ultimii, cei din insulele Howland și Baker.

- A fost petrecere mare in familia cantareței Claudia Patrașcanu, care l-a aniversat pe socrul sau, ministrul Economiei Niculae Badalau, care a implinit 58 de ani. Niculae Badalau a fost inconjurat de familie și de prietenii apropiați. La aniversare, Niculae Badalau a avut un tort cu patru etaje. Imagini…

- Maria Pauna revine in forta in peisajul lumii mondene din Romania! Dupa ce anul trecut le-a dat apa la moara gurilor rele, fiind protagonista unei relatii de scurta durata cu Adrian Cristea, „Printesa sprancenelor” uimeste din nou. De aceasta data, cunoscuta blondina joaca rolul personajului negativ.…