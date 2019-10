Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare astazi pentru Diana Dumitrescu. Frumoasa actrita implineste astazi 36 de ani, iar aceasta varsta o prinde mai implinita ca niciodata. Diana Dumitrescu este in culmea fericirii si are toate motivele.

- Nu e un secret ca Cristi Borcea a iubit mult la viața lui. A fost mire de trei ori și are un impresionant total de noua copii, unii pe care a reușit sa-i faca chiar de dupa gratii. Dupa gratii se afla și in prezent, dar viața merge inainte, nu? Pentru a le onora pe femeile din viața lui, v-am pregatit…

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, are probleme cu legea in Statele Unite, dupa ce a incalcat de mai multe ori legislația rutiera. Ea a fost trasa pe dreapta de mai multe și a primit mai multe amenzi de circulație, dar nu vrut sa le plateasca, iar acum este așteptata in fața judecatorilor.…

- Datele financiare arata ca fosta și actuala soție a afaceristului originar din Gorj au reușit sa aduca pe linia de plutire hotelul din Timisoara. Cristi Borcea si Alina Vidican au divortat in 2016. Pe numele celor doi se aflau mai multe afaceri si proprietați. Presa a relatat ca, la…

- Alexandra Chirametli, campioana la tenis de masa din Constanta, s a casatorit in Franta, acolo unde este stabilita de mai multi ani. Alexandra si David Ramos nascut in Franta, dar parintii sai sunt portughezi s au logosit pe 14 aprilie 2018, iar acum si au oficializat frumoasa relatie. Cei doi au si…

- Cristi Borcea, 49 de ani, se afla inchis in Penitenciarul Rahova, dar ii merge bine in afaceri. Libertatea anunța azi ca fostul acționar al lui Dinamo vrea sa iși extinda afacerile din stațiunea Olimp. Astfel, acesta se afla in negocieri avansate, printr-un intermediar, pentru a cumpara un nou hotel.…

- Handbalistul sarb Nikola Crnoglavac a facut pasul cel mare in viata, casatorindu se cu frumoasa Miljana. "Viata fericita ", "Casa de piatra, Crno " sau "Casa de piatra Fericire ", au fost trei dintre urarile apropiatilor cu ocazia acestui eveniment deosebit. Jucatorul de 27 de ani si 1,95 m inaltime,…