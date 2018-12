Stiri pe aceeasi tema

- Speranta de viata in Romania in randul tinerilor este de 74 de ani, arata un studiu realizat de Eurostat pentru 2016, precizand ca Romania se afla la coada clasamentului. Tarile care se afla in top sunt: Spania, Italia, Franta, Elvetia sau Marea Britanie, unde acestia pot ajunge pana la 85 de...

- Cateva umflaturi aparute ca din senin dupa urechea stanga și dureri care au devenit atroce au dat semnalul unei lupte crancene impotriva cancerului care s-a cuibarit in trupul micuței Maria Raluca, din Graniceri, Arad. Dupa aproape doi ani și jumatate de ședințe extenuante de chimioterapie, mama fetiței…

- Un roman in varsta de 35 de ani a fost gasit pe malul unui rau in Italia. Romanul, cu inițialele M.F., a fost gasit fara viața in Vicenza, pe maulul raului Retrone. Acesta a fost descoperit in jurul orei 10:40. Trupul neinsuflețit al romanului in varsta de 35 de ani a fost vazut de un trecator care…

- Varsta inaintata nu este o piedica pentru implicarea activa a persoanelor in etate in viata sociala. 11 batrani din toata tara au primit diplome de onoare si premii din partea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, pentru merite deosebite in diverse domenii