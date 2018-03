Italienii merg duminica la urne suparati din cauza imigrantilor, insa putini alegatori stiu adevarul despre acestia

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- Managerii firmelor din România se asteapta la noi scumpiri în comertul cu amanuntul, pâna în aprilie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Municipiul Vaslui este, probabil, un caz unic in lume, dupa ce, pe un spor natural constant negativ in ultimul sfert de secol, a ajuns sa-și dubleze populația in ultimii șapte ani. Explicația este data de numarul mare de cetațeni nascuți in Republica Moldova care, pentru a putea munci in spațiul Uniunii…

- Catalin Cazacu are un fiu dupa care este absolut topit. Andrei este marea slabiciune a faimosului campion la motociclism. Cei de-acasa urmaresc cu sufletul la gura fiecar ediție a competiției Exatlon, dar micuțul Andrei sta cu ochii lipiți de televizor și iși incurajeaza tatal ca și cum s-ar afla și…

- „In ultimii 3 - 4 ani am auzit romana din ce in ce mai des pe strada, iar in orice companie din Bruxelles cu care am avut de-a face exista cate cel putin un angajat roman.” Aproape unu din zece locuitori straini ai Bruxelles-ului este roman, arata datele publicate in aceasta saptamana…

- Romanii (9,3%) continua sa reprezinte anul acesta a doua cea mai importanta comunitate straina prezenta la Bruxelles, dupa francezi (15,2%) si marocani (9%), potrivit estimarilor Institutului din Bruxelles de Statistica si Analiza (IBSA) cu privire la anul 2018, relateaza Belga, conform news.ro.Romanii…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Giulia Sarti, deputata in parlamentul din Italia, il acuza pe fostul sau iubit, romanul Bogdan Tibusche, ca i-a furat 23.000 de euro din fondurile de campanie. Ea a depus o plangere la poliție iar autorirațile italiene ancheteaza cazul, scrie chiamamicitta.it. Deputata italiana, reprezentanta a partidului…

- Cresterea economica va reintra pe un trend de decelerare in perioada T4 2017-T1 2018, in conditiile in care cele mai recente date arata o consolidare a rolului consumului privat de motor al cresterii in ultimele trei luni din 2017, dar si o posibila amplificare a impactului contractionist al exportului…

- O amenintare clara la adresa Greciei si Ciprului a fost lansata astazi de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cerandu-le celor doua tari "sa nu faca pasul gresit" in Mediterana de Est dupa intamplarea din zona economica exclusiva a Ciprului cand nave turcesti au impiedicat o nava italiana de foraj…

- Fostul presedintele Traian Basescu a spus, luni, in Parlament, ca l-a batut pe candidatul PSD Mircea Geoana „de l-a rupt, pe bune”, la alegerile din anul 2009. „Pot spune ca Geoana a pierdut alegerile din doua motive: in primul rand, nu pentru ca a existat un grup infractional la PDL, a pierdut pentru…

- Turismul german a inregistrat in 2017 al optulea an de crestere record, arata datele publicate joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit Deutsche Welle si DPA, informeaza AGERPRES . Numarul innoptarilor in structurile de primire turistica din Germania a urcat anul trecut cu 3%, ajungand…

- Din raportul demografic realizat de Institutul italian de Statistica (ISTAT) privind anul 2017 reiese ca italienii sunt din ce in ce mai batrani. La data de 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta era de 60.494.000 de persoane, constatandu-se o scadere de o suta de mii de persoane (-1,6 la mie) fata de…

- Marea cu sarea. Cam asta prevede dosarul de candidatura cu care Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii, la capitolul infrastructura. Sunt o mulțime de proiecte, in suma estimata de 123 milioane de euro, insa cea mai mare parte dintre ele n-au trecut de faza de discuție.

- Italienii nu sunt rasisti, dar securitatea lor este pusa in pericol de lipsa de control asupra migratiei, a declarat luni fostul premier Silvio Berlusconi, transmite dpa. Migratia domina dezbaterile de pe scena publica din Italia dupa arestarea, sambata, a unui neofascist care deschisese…

- Peste 12 milioane de sosiri ale turistilor romani si straini au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in anul 2017, in crestere cu 10,4% fata de cele din anul 2016, in timp ce numarul innoptarilor a cunoscut un avans de 6,5% si a depasit 26,9 milioane, potrivit Institutului…

- Noile prioritati ale bancilor sunt cresterea, digitalizarea si inovatia, 85% dintre banci afirmand ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform raportului EY Global Banking Outlook 2018, remis marti AGERPRES. "Pentru a putea raspunde…

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Luna cadourilor din 2017 a adus romanilor un nou val de scumpiri. Cel mai mult s-a majorat pretul oualor, cu peste 43%, in conditiile in care in decembrie 2016 cea mai semnificativa scumpire nu a depasit 29%. Ouale au fost in luna decembrie 2017 in topul scumpirilor de produse si servicii fata de perioada…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Clujul, departe de topul orașelor care atrag cei mai mulți turiști Judetul Cluj atrage tot mai multi turisti an de an, si asta si datorita evenimentelor precum festivalele Untold sau Electric Castle. In Cluj au fost in primele unsprezece luni ale anului trecut aproape 600.000 de turisti, dintre care…

- Ghizii montani din Alpi avertizeaza ca atunci cand zapada se topește in aceasta primavara, ar putea gasi cadavrele unor migranți care au incercat sa faca trecerea terestra din Italia in Franța, scrie CNN. Inasprirea controalelor de frontiera dintre Franța și Italia in ultimii ani i-a determinat pe unii…

- ”Industria romana este admirabila, e sublima, putem zice, dar lipseste cu desavarsire” (Ion Luca Caragiale). Mall-uri, cartiere rezidentiale, cladiri de birouri si depozite pentru importuri in locul marilor platforme industriale. Fabrici putine, foarte putine. Cele…

- Italia a stabilit un nou record al exporturilor sale gastronomice, obtinand o suma de peste 41 de miliarde de euro din produsele alimentare vandute in strainatate in 2017, au anuntat marti reprezentantii principalului sindicat agricol italian, citati de AFP. Acest record reprezinta rezultatul…

- Liderii social-democrați își aleg taberele înaintea Comitetului Executiv Național. În interiorul PSD, taberele sunt împarțite între Liviu Dragnea și Mihai Tudose,i ar raportul de forțe este aproximativ

- ♦ Peste 11 milioane de turisti au sosit anul trecut in unitatile de pe plan local, cu mai bine de 10% in plus fata de anul precedent ♦ Aproape un sfert, adica 2,6 milioane, dintre acestia sunt straini ♦ Doar in opt judete (inclusiv municipiul Bucuresti) mai bine de un sfert din totalul…

- Autoritatile chineze se tem ca ciocnirea dintre un petrolier si un cargo de sambata seara, in largul coastei de est a Chinei, poate provoca un dezastru ecologic, informeaza BBC, conform news.ro.Dupa doua zile de la coliziunea celor doua nave, petrolul inca se scurge in mare si exista riscul…

- Gica Hagi s-a intors in țara cu Ianis: ”Tratativele sunt foarte avansate! Sper sa-l avem cand incepe campionatul”. Gica Hagi este aproape de a-și readuce fiul la echipa. „Regele” s-a intors in țara cu fiul sau cu tot și spune ca nu-l mai lasa sa plece! „Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate.…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- Un total de 1.172 de nord-coreeni au reusit sa ajunga in Sud anul trecut, o cifra in scadere cu 21% fata de 2016 si mult mai redusa fata de 2001, a precizat Ministerul Unificarii sud-coreean. Marea majoritate a acestor nord-coreeni care fug de lipsurile din tara lor, supusa unor sanctiuni…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turistilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depasit 11,2 milioane, cu peste 10% mai multi fata de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul National de Statistica. Din numarul total de sosiri, turistilor romani le apartin 77,0%, in timp ce…

- Orice femeie iși dorește sa aiba alaturi un barbat adevarat, cu care sa se poata mandri in orice situație și alaturi de care sa poata construi o viața frumoasa. Totuși, cum iți dai seama ca iubitul tau este un barbat adevarat?

- Algerienii si marocanii au îngrosat în anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, însa majoritatea celor veniti în Europa în cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot în Italia,…

- In Ajunul Craciunului, comunitatea academica din Romania s-a desparțit de una dintre personalitațile definitorii pentru identitatea noastra naționala – Academician IONEL VALENTIN VLAD, Presedintele ACADEMIEI ROMANE. La 74 de ani, dupa o suferința necruțatoare, Acad. IONEL VALENTIN VLAD a indoliat, prin…

- Ultimele noutați de la Lazio. Ce transferuri vor face italienii inainte de meciurile cu FCSB: pleaca cel puțin un ”greu”. Presa din Italia a facut o radiografie a mutarilor pe care Lazio, adversara celor de la FCSB in șaisprezecimile de finala din Liga Europa , meciuri programate pe 15 și pe 22 februarie…

- Problemele de locuit, precum igrasie, ferestre deteriorate sau lipsa iluminarii afectau aproape doua din cinci persoane in 2016, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES. "In anul 2016, problemele de locuit afecteaza aproape doua…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmit AFP si Reuters. Dupa un maraton parlamentar, marti…

- Targoviștenii vor pleca astazi catre Bacau, orașul in care se va organiza un turneu de minifotbal la care vor participa Post-ul Young Boys Targoviște și marea provocare de la Bacau! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Guvernele Uniunii Europene sunt cu buna stiinta "complice" la abuzurile suferite de sutele de mii de imigranti aflati in Libia, prin masurile luate pentru a limita migratia dinspre Africa de Nord, a transmis organizatia neguvernamentala Amnesty International, potrivit site-ului agentiei DPA.

- FCSB si-a aflat adversara din 16-imile Europa League! Vicecampioana Romaniei va infrunta Lazio Roma in faza eliminatorie, una dintre cele mai titrate echipe ale Italiei. In stagiunea precedenta a Serie A, gruparea din Capitala a terminat pe locul cinci. In prezent, formatia la care este legitimat…

- In scandalul iscat dupa propunerile de modificare aduse Legilor Justitiei se implica si voci de la Bruxelles. Una dintre ele este si cea a vicepresedintelui Parlamentului European. Ioan Mircea Pascu sustine, pe Facebook, ca modificarile propuse vorbesc de eliminarea abuzurilor si nu despre subminarea…

- Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internationali, in conditiile in care tot mai multe startup-uri romanesti, intreprinderi mici si mijlocii, se confrunta cu conditii vitrege in piata, provocate pe de o parte de concurenta acerba a multinationalelor si pe de alta de…

- DECATHLON prinde viteza in atingerea obiectivului de a face sportul accesibil tuturor si va invita la inaugurarea magazinului DECATHLON din Buzau. Conferinta de presa va avea loc marti, 12 decembrie 2017, ora 15:00, la DECATHLON Buzau [Strada Unirii, Nr. 301 – 303]. Alaturi de conducerea DECATHLON…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2017 au insumat 10,4 milioane, in crestere cu 10,6% fata de cele din perioada similara de anul trecut, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Hotelul Europa Royale din centrul vechi al Capitalei, detinut de lituanienii de la Europa Group, are deja rezervate 60% din camere pentru luna decembrie, cererea pentru cazare din partea turistilor straini fiind in crestere. „Vom avea cea mai buna luna decembrie de cand am deschis hotelul,…

- "Urmare a analizarii principalelor riscuri generate de dezastrele naturale, a rezultat ca riscul major este cel generat de cutremure", se arata in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia acesteia pe anii 2019-20121. "Condițiile seismice specifice Romaniei sunt…