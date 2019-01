Stiri pe aceeasi tema

- O galerie de arta din Florența a cerut restituirea unei picturi furate de trupele naziste in 1943 – care acum aparține unei familii germane. Șeful Galeriei Uffizi, Eike Schmidt a declarat ca guvernul german are o “datorie morala” de a aduce inapoi la muzeu lucrarea de arta Vase of Flowers. Pictorul…

- Pe 1 ianuarie, directorul german al Le Gallerie degli Uffizi a transmis formal petitia printr-un mesaj video. El apare amplasand in locul tabloului original o fotografie a acestuia, inconjurata de mesajul „furat", scris in italiana, engleza si germana. Pictura, opera lui Jan van Huysum (Amsterdam 1682-1749),…

- Un artist din Columbia, Mr. Bling, a avut grija ca portughezul Cristiano Ronaldo sa nu uite niciodata golul din foarfeca marcat in poarta lui Juventus in perioada cand atacantul imbraca tricoul lui Real Madrid.

- Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanța de urgența prin care a stabilit un nou termen pentru restituirea donațiilor pentru Cumințenia Pamantului. Procedura de restituire a banilor trebuia finalizata pana pe 31 decembrie 2018. Executivul a decis, insa, ca oamenii implicați in campania de donație pentru…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de vineri, 7 decembrie a.c., o Ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene avand in vedere faptul ca, in prezent, procedura de restituire a donatiilor pentru Cumițenia Pamantului trebuie sa fie finalizata pana la data de 31 decembrie 2018, conform prevederilor…

- Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. Proiectul…

