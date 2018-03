Stiri pe aceeasi tema

- Ce scrie in certificatul de deces al lui Andrei Gheorghe. Omul de radio a murit in urma cu doar cateva zile, la varsta de 56 de ani. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00,…

- In contextul evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down, peste 20 de copii cu aceasta afectiune, impreuna cu insotitorii lor, au vizitat joi, 22 martie a.c. sediul Ministerului Afacerilor Interne. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen DAN, i-a primit in biroul sau, iar copiii…

- O noua luare de pozitie ferma in disputa pe care Nicolae Dica o are cu Denis Alibec i-a apartinut lui Edward Iordanescu. Antrenorul Astrei, prezent in cadrul emisiunii ProSport Live de miercuri dimineata, a fost provocat de moderator sa comenteze situatia in care unul dintre fotbalistii schimbati…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, nu a digerat foarte bine pedeapsa pe care a primit-o Dan Petrescu pentru eliminarea din timpul partidei cu CSM Poli Iasi si a simtit nevoia, din nou, sa scrie pe pagina de facebook despre nedreptatea care i s-a facut lui, dar si despre faptele pentru care…

- Vineri 16 martie 2018 la Baia Mare in sala Millenium a avut loc intalnirea regionala Nord-Vest a organizațiilor județene Partidului Mișcarea Populara din Maramureș, Bistrița, Cluj, Satu Mare, Bihor și Salaj, avand ca obiectiv principal conturarea și stabilirea planului de acțiuni, obiectivele și…

- Nicolae Dica a primit o veste buna inainte de derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Daca in urma cu cateva zile anunta ca Harlem Gnohere e indisponibil si ca nu stie daca se va antrena cu echipa, acum antrenorul vicecampioanei a revenit si a precizat ca „Bizonul” este apt. Probabil ca Gnohere…

- Bariera financiara pentru afacerile din Ardeal: 40.000 de euro. Cine da mai mult? O mulțime de organizații din Regiunea Nord-Vest (RNV) intermediaza acordarea de fonduri nerambursabile din banii Europei sau ai Romaniei, insa majoritatea limiteaza suma. In acest fel sunt promovate afacerile noi și mici,…

- Trei spitale din Bucuresti vor forma cea mai mare unitate medicala, din sectorul 1. Floreasca, Spitalul de Arsi si Institutul pentru Sanatatea Mamei si Copilului vor avea o cladire noua, care ar trebui sa fie gata in 5 ani. Investiţia se ridică la 300 de milioane de euro, iar banii vin din…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Izolarea de societate poate fi dificila pentru seniorii care nu mai pot interactiona cu lumea inconjuratoare, iar motivele pot fi foarte variate. Un studiu facut in 2013 arata ca 20% dintre varstnici nu participasera la diverse evenimente culturale din motive economice, 15% pentru ca oferta nu raspundea…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand de astazi, o moneda din argint cu tema „150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian“.Moneda va avea valoarea nominala de 10 lei, un diamentru de 37 de mm si o greutate de 31,1 grame, informeaza BNR. Aversul monedei prezinta imaginile…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei a obtinut, vineri seara, o victorie de palmares in fief-ul redutabilei nationale a Croatiei, scor 58-56 (16-16, 5-12, 16-10, 21-18), care ii sporeste sansele de a merge mai departe, la urmatoarea etapa a FIBA World Cup 2019 Qualifiers. “Am…

- Antonia si micuta sa Maya s-au reintalnit dupa o perioada lunga in care au fost despartite. Din cauza divortului de fostul sau sot care inca nu a fost rezolvat, Antonia si fetita ei nu se pot vedea prea des si asta pentru ca Maya nu poate sa vina in Romania, iar sigura solutie este ca artista sa mearga…

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- Dan Petrescu a dat de pamant cu Mihai Stoica: ”Ce sa ințeleaga unul care n-a jucat niciodata fotbal?”. Lupta la titlu din Liga 1 s-a ascuțit, la fel și razboiul declarațiilor. „Cel mai bun fotbal il joaca Steaua și Universitatea Craiova. Spuneți-mi și mie ce joaca CFR Cluj, in afara de faptul ca bate…

- Vrei sa te miști simplu și rapid prin traficul din Capitala? Exista acum o aplicație care iți permite sa inchiriezi mașini direct de pe smartphone. Mașinile sunt disponibile in anumite zone din oraș și nu ai nevoie decat de un card bancar și actul de identitate. Aplicația poate fi folosita…

- Tragedie intr-o familie din Capitala, unde o mama si-a gasit fiica, de 25 de ani strangulata in apartamentul in care locuiau. Incidentul a avut loc chiar de Ziua Indragostitilor, din cauza unei deceptii in dragoste. Potrivit rudelor, in ultima perioada fata era in depresie.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei '70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim', ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii 'din radacini' a Cartierului Evreiesc din Bucuresti.…

- Mitinguri antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara: Sibiu, Cluj, Pitesti, Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care se afla la originea declanșarii imensului scandal în care este implicat medicul Mihai Lucan, a povestit la Digi24 cum o doctorița a fost lovita de acesta cu pumnul în stomac și a cazut peste un pacient, iar colegii care au asistat la întreaga…

- Poate nu a surprins pe nimeni faptul ca Simona a renuntat, pana la urma, sa faca parte din echipa Romaniei pentru FED Cup. Accidentata la Australian Open, unde a facut partide memorabile, in ciuda durerilor acute de la glezna, Halep s-a retras in tara, pentru a se reface. Fizic si psihic. Se pare ca…

- Dupa ce la sfarsitul anului trecut Simona Halep a fost surprinsa de fotoreporterii Hepta intr-o vacanta in Italia, alaturi de Andrei Barbu, antrenor de tenis din Pitesti, Stere Halep lamureste misterul.

- Facebook schimba regulile. Compania va avantaja știrile și publicațiile locale Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP. "Informatiile locale…

- Femeia care a atacat doi polițiști intr-un mall din Capitala a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Ea a fost reclamata de vanzatoarea unui magazin, dupa ce și-ar fi lovit copilul și, la sosirea oamenilor legii, a refuzat sa se legimiteze. Acuzata de ultraj, femeia care…

- Oana Roman a publicat o imagine cu soțul și fiica ei, iar alaturi de aceștia, in pat se afla și patrupedul familiei. Unii dintre fanii au criticat decizia vedetei de a lasa cainele sa doarma impreuna cu cei doi, insa alții nu au vazut nicio problema in acest sens. Oana Roman le-a aratat prietenilor…

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site -ul Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . Salariul…

- Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva initiativelor de modificare a Legilor Justitiei. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Zeci de mii de persoane au protestat sâmbata la București împotriva legilor justiției dar și a recentelor modificari la codul fiscal și remanierii de guvern de saptamâna trecuta. Ca și în 2017, protestul a fost organizat, în cea mai mare parte, pe rețelele de…

- Duminica, 21 ianuarie 2018, va avea loc aniversarea a 166 de ani de la nasterea memorandistului preot dr.Vasile Lucaciu la casa sa memoriala din Apa. Oaspeti de seama vor onora cu prezenta manifestarea organizata de catre Asociatia Civica Tempora si revista Eroii Neamului, Asociatia Nationala Cultul…

- Actorul Alexandru Arșinel este audiat, joi dimineața, la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan. Alexandru Arșinel a fost supus unui transplant de rinichi in anul 2013, fiind operat atunci de Mihai Lucan. Lucan a fost acuzat ca l-a operat pe Arșinel “peste rand”, bagandu-l in fața altor pacienți aflați…

- Principalele motoare de creștere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, țarile emergente din Asia și Zona Euro - vor contribui cu aproape 70% la creșterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu…

- In timp ce in Romania inca se mai vorbeste despre acel referendum pentru redefinirea familiei traditionale, doua romance au ales sa-si oficializeze relatia si sa intemeieze impreuna o familie in Sardinia, Italia.

- Stela Enache, cea care in anii 80 umplea salile de spectacole și ridica in picioare publicul cu melodii celebre ca Ani de liceu, Diminețile mele sau Tangoul de demult, va implini, pe 24 ianuarie, varsta respectabila de 68 de ani și nu putem sa trecem cu vederea cat de bine arata artista și cu ce condiție…

- Acuzatii grave de la fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, la adresa ministrului in functie, Florian Bodog, si a subordonatilor sai, in cazul Lucan. Medicul de la Cluj avea informatori in minister, care ii spuneau cum se desfasoara controalele la Institutul de Transplant Renal, acuza Vlad Voiculescu.…

- Scandalul de la Institutul de Transplant Renal din Cluj scoate la lumina, inca o data, faptul ca personajele publice din Romania cred ca statutul social le permite orice, inclusiv dreptul de a nega realitatea, scrie Daniel Gorgonaru pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- „Am facut o analiza la domnul profesor Lucan si dupa cateva luni am fost chemat pentru ca se ivise ocazia transplantului si s-a constatat ca era o foarte buna compatibilitate. Ca atare, am fost operat. Asta e tot. Nu e vorba de niciun tratament preferential. Domnul ex-ministru ar trebui sa aiba si…

- Liviu Pleșoianu s-a razgandit și și-a retras semnatura de pe doua inițiative legislative. Deputatul a criticat dur cateva propuneri din proiectul PSD depus de Catalin Radulescu pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal."Atunci cand una discutam și alta fumam... In aceasta…

- Doctorul Mihai Lucan și-a inceput ziua de Craciun la polișie. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie și Transplant din Cluj, medicul a fost chemat la primele ore ale dimineții la o secție de poliție din Capitala pentru a da cu subsemnatul.