Italia:Trei morţi şi un rănit după ce o barcă cu motor s-a izbit de stânci Trei persoane au fost ucise si una a fost ranita marti seara, cand o barca cu motor s-a izbit de stanci langa un port din Venetia, au anuntat pompierii italieni, informeaza dpa. ‘Dintre cele patru persoane ce se aflau la bord, una a fost ranita atunci cand a fost aruncata peste bord, iar trei au fost scoase de catre pompieri din cabina care se afla sub apa’, a notat pe Twitter departamentul pompierilor din Italia. Barca s-a izbit de stanci langa digul din portul Punta Sabbioni in Venetia, la orele 21:05 (19:05 GMT), au precizat autoritatile italiene. Agentia italiana ANSA a raportat ca una dintre… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

