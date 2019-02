Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, falsul medic care a operat in mai multe clinici desi absolvise doar opt clase, a fost retinut, miercuri dimineata, in Vama Curtici, in timp ce incerca sa fuga din Romania cu un tren. Acesta se afla intr-un tren Inter Regio, pe relatia Bucuresti - Budapesta. "In momentul efectuarii verificarilor…

