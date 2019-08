Ministrul de interne italian si lider al extremei drepte, Matteo Salvini, a acceptat impotriva vointei sale sambata debarcarea a 27 de migranti minori, neinsotiti, de pe nava ONG spaniola Proactiva Open Arms, ancorata in largul insulei Lampedusa, potrivit AFP si Le Point. "Evacuarea minorilor neinsotiti, indeplinita", a comunicat prin Twitter aceasta organizatie neguvernamentala. In mod evident usurati, uneori cu surasul pe buze, acesti tineri migranti au fost recuperati de Garzile de coasta italiene care i-au adus in portul micii insule italiene Lampedusa, situata intre Sicilia si Africa de Nord.…