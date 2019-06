Italia: Vulcanul Etna s-a trezit Etna s-a trezit, aruncand in aer bucati de lava incandescenta, chiar daca timpul innorat a mascat sambata seara eruptia celui mai inalt vulcan activ din Europa, situat in Sicilia, in sudul Italiei, noteaza AFP. Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia a subliniat ca vulcanul se afla intr-un proces de "proiectare activa" a lavei incandescente si cenusii. Eruptia a inceput joi si, cu toate ca a scazut usor in intensitate, continua sa ridice probleme de securitate pentru toti cei care doresc sa urce pe coastele vulcanului, cu o inaltime maxima de 3.295 de metri. Ultima eruptia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

