Italia: Vulcanul din insula Stromboli a erupt din nou

- Recunoscuta pentru vacanțele de vis pe care le petrece ori de cate ori are ocazia, cunoscuta targujianca Chrisa Dobreanu se afla in aceasta perioada impreuna cu soțul sau in Italia, mai exact in comuna Polignano din provincia Bari, regiunea Puglia. Cei doi au parte de o vacanța de vis…

- ​Gerard Pique a susținut o conferința de presa în America, acolo unde Barcelona va susține doua amicale în fața gruparii din Italia, Napoli. Fundașul catalan a vorbit despre presiunea pe care o simt jucatorii blaugrana și accidentarea lui Messi, dar și despre venirea lui Griezmann."Niciun…

- Echipele Spaniei si Italiei s-au calificat joi in finala turneului masculin de polo pe apa din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), relateaza EFE. In semifinalele de joi, Spania a invins Croatia, campioana mondiala si vicecampioana olimpica, cu scorul de 6-5 (2-1,…

- Un roman de 37 de ani a fost arestat la Reggio Calabria, in sudul Italiei, dupa ce a incercat sa rapeasca un copil de cinci ani din brațele mamei sale, in plina zi. Doar intervenția rapida a forțelor de ordine a facut ca barbatul sa scape teafar de furia oamenilor. https://evz.ro/roman-aproape-linsat-in-italia-gestul-sau-a-fost-taxat-de-comunitate-alerta.html

- Coasta Adriatica a Italiei, unde sunt multi turisti in aceasta perioada, a fost devastata de furtuni puternice, care au adus grindina si inundatii. Pe retelele de socializare au fost postate multe imagini cu ravagiile cauzate de vreme. Moldovenii care locuiesc in Italia pot afla daca vremea se va imbunatati…

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o piatra, iar o alta persoana a fost ranita, in timpul erupției vulcanului Stromboli din sudul Italiei, a declarat Marco Giorgianni, primarul localitații Lipari, potrivit Mediafax.

- 18 persoane suspectate ca au recurs la manipulari psihologice asupra unor copii pentru a-i lua de la parintii lor si a-i vinde unor asistenti familiali, au fost retinute de carabinierii din Reggio Emilia, nordul Italiei, relateaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Constantin Berevoianu, membru al formatiei Salvamont Nucșoara, a plecat, in urma cu cateva zile, intr-o expediție in care si-a propus sa atinga varfurile din Monte Rosa din Alpii Pennini. (4.634 m) și Matterhorn (4.478 m). Omul care a fost de peste 100 de ori in Varful Moldoveanu este insoțit de alți…