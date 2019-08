Case pe acoperisuri, gaselnita din unul dintre cele mai populate orase din lume

In mod normal, pe acoperisuri, mai ales in zonele urbane foarte populate, se construiesc gradini, locuri de joaca sau se amenajeaza piscine. Se intampla asta in America de Nord, Asia sau Europa. In Jakarta, Indonezia, adevarate suburbii sunt… [citeste mai departe]