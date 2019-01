Italia va percepe impozite marite pentru masinile vechi oferind subventii de pana la 6.000 euro cumparatorilor de vehicule verzi

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul bugetului de stat al Italiei pentru anul 2019 include cateva masuri dure care vor afecta industria auto locala, ca urmare a introducerii unor taxe majore pentru mașinile alimentate cu benzina și motorina. Astfel, proiectul prevede introducerea unei taxe de 1.100 de euro la achiziționarea unei…

- Italienii care vor cumpara masini ecologice vor primi subvenții de pana la 6.000 de euro din partea statului. In același timp, potrivit unor noi masuri aprobate in camera superioara a Parlamentului de la Roma, vor fi aplicate taxe de pana la 2.

- Italia va oferi subventii de pana la 6.000 de euro cumparatorilor de vehicule cu emisii reduse si va aplica taxe achizitiilor de vehicule mari cu motoare pe benzina si motorina, potrivit masurilor aprobate in Parlament, transmite Reuters.

- Inca de la primele ore ale dimineții, birourile din Milano au fost luate cu asalt de zeci de romani nedumeriți. Sunt sute de mii in toata Italia care nu-și mai folosesc mașinile de frica și cauta ințelegere din partea autoritatilor italiene pentru a-și aduce mașinile in Romania. Legea este clara:…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca viitoarea taxa pe care proprietarii de autovehicule inmatriculate in Romania o vor plati se va aplica nu doar autovehiculelor mai vechi de zece ani, ci tututor masinilor poluante si va avea mai multe componente, care nu vor intra concomitent in vigoare…

- Un protest inedit a avut loc astazi in fata Spitalului Municipal Orsova! Suparat ca unii consilieri municipali nu voteaza un proiect prin care sa fie cumparata o autoutilitara noua, managerul unitatii medicale a scos masinile vechi la poarta si le-a afisat pe parbriz numarul de kilometri parcursi.

- Proprietarii de masini diesel din Germania vor primii subventii de pana la 3.000 dee euro din partea Volkswagen si Daimler. Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu liderii din Marea Britanie la sediul NATO. Citeste in continuare principalele...

- "Am considerat ca ITP-ul este o conditie obligatorie in ceea ce priveste casarea unei masini si stoparea poluarii, deoarece ITP-ul da dreptul utilizatorului sau proprietarului de autovehicul de a functiona, de a circula pe drumurile publice. Atata timp cat acesta nu are un ITP valabil, nu poate circula.…