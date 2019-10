Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a afirmat miercuri ca Germania va putea contracara o criza daca va exista una, dar a adaugat ca nu se asteapta la o scadere a activitatii economice atat de semnificativa ca in perioada 2008 - 2009, transmite Reuters.

- Producatorul italian de cafea premium Illycaffe ar putea sa isi atinga obiectivul de a deschide 200 de cafenele in SUA in decurs de cinci ani, in cadrul unei strategii mai ample destinate extinderii afacerilor din afara Italiei, a declarat luni presedintele companiei Andrea Illy, transmite Reuters,…

- Turcia va fi capabila sa compenseze numarul de turisti pierduti dupa falimentul touroperatorului britanic Thomas Cook, a dat asigurari ministrul Turismului, Mehmet Ersoy, anuntand ca o parte din companiile aeriene isi vor creste frecventa zborurilor, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Operatorul…

- Premierul italian Giuseppe Conte a cerut, luni, membrilor Miscarii Cinci Stele sa sustina noua coalitie formata cu Partidul Democrat, afirmand ca guvernul propus ar putea transforma Italia, transmite Reuters, conform news.ro.Conte a avut discutii atat cu liderii Cinci Stele cat si cu cei ai…

- Rusia si Turcia discuta cu privire la posibilitatea livrarilor noului avion de lupta invizibil Suhoi Su-57 si de avioane Su-35 catre Ankara, informeaza miercuri agentia de presa RIA Novosti, citand un responsabil rus, potrivit Reuters. Rusia a inceput sa livreze Turciei anul acesta sisteme de rachete…

- Ministrul japonez al apararii Takeshi Iwaya a declarat vineri ca decizia Coreei de Sud de a pune capat acordului bilateral privind schimbul de informatii militare clasificate este extrem de regretabil, informeaza Reuters. Iwaya a spus reporterilor ca Seulul are nevoie de alegeri intelepte…

- Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S), a indicat marti ca este iminenta caderea guvernului de coalitie, in care formatiunea sa populista este partenera partidului de dreapta Liga, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Di Maio i-a multumit premierului Giuseppe Conte pentru activitatea…

- "Cred ca Atlantia ar fi un partener solid. Implicarea companiei in salvarea Alitalia ar fi de dorit", a declarat vineri Tria, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Stampa.Guvernul de la Roma vrea pana luni sa ajunga la un acord privind operatorul aerian italian.Dupa…