Italia va închide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranţi 'Daca cineva, la Berlin sau Bruxelles, se gandeste sa arunce zeci de migranti in Italia prin zboruri charter neautorizate, ar trebui sa stie ca niciun aeroport nu este si nu va fi disponibil', a declarat Salvini. 'Vom inchide aeroporturile asa cum am inchis deja porturile', a adaugat el. Cele doua state lucreaza la un acord in baza caruia Germania va returna in Italia migranti care au depus deja cerere de azil in aceasta tara, dar documentul nu a fost inca semnat. Cotidianul italian La Repubblica a relatat sambata ca agentia germana pentru refugiati a trimis 'zeci de scrisori'… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. 'Daca cineva,…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. Citește și: Liviu Dragnea,…

- Ministerul de Externe avertizeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Belgia ca astazi sunt anuntate mai multe greve. Sindicatele functionarilor au anuntat o manifestatie de protest la Bruxelles, unde va fi perturbata circulatia rutiera, inclusiv transportul in comun, in special in centrul…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta.…

- Primarul Gabriela Firea spune ca a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul european Corina Crețu."Trebuie sa va explic contextul (cererii de demisie a lui Carmen Dan - n.r.). Eu am luat cuvantul si le-am transmis colegilor,…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ 4,6…

- In contextul in care unele autoritați din Germania au reacționat la numarul mare al strainilor care primesc ajutoare sociale de la statul german, MAE reaminteste ca libertatea fundamentala de circulatie in cadrul UE se bazeaza pe principiul nediscriminarii intre cetatenii europeni, inclusiv pe accesul…

- Ministrul de interne german, Horst Seehofer, a declarat miercuri ca va incerca sa incheie pana la sfarsitul lui iulie un acord cu Roma asupra controversatei probleme privind returnarea de migranti din Germania in Italia, informeaza joi AFP. Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul…