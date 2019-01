Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs la Paris, in timp ce autoritațile din Paris sunt in alerta maxima, deoarece astazi urmeaza sa aiba loc un nou protest al ”vestelor galbene”. Deflagrația a fost atat de puternica incat geamurile cladirilor din apropiere au fost spulberate. Deflagrația a avut loc intr-o…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca Franta nu va beneficia de un tratament preferential, in raport cu Italia, in cazul unui derapaj al deficitului bugetar ca urmare a masurilor adoptate in ultimele zile in incercarea de a calma "Vestele galbene", informeaza…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Sursa citata a declarat ca cele sase persoane arestate marti dimineata de serviciile de securitate franceze sunt membri ai extremei drepte, dar informatia nu a fost confirmata dintr-o sursa independenta.''Aceasta ancheta vizeaza un proiect, imprecis si slab definit in acest stadiu, de actiune…

- 'Sunt frapat de asemanarea intre acest moment pe care il traim si cel dintre cele doua razboaie', a spus seful statului francez in marja unei vizite la o expozitie consacrate lui Georges Clemenceau, sef al guvernului francez la inceputul secolului al XX-lea. 'Intr-o Europa care este divizata…

- Ministrul italian de interne si vicepremier Matteo Salvini, liderul partidului Liga, de extrema-dreapta, s-a demarcat miercuri de un gest provocator al unui eurodeputat al formatiunii sale impotriva Comisiei Europene, relateaza AFP. "Nu schimbam Europa prin provocari", a declarat Salvini la radio, in…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledeaza pentru masuri de coordonare in scopul evitarii unui razboi cu Alianta Nord-Atlantica, denuntand exercitiile militare efectuate de NATO in Europa de Est, inclusiv in Romania. „Noi am spus mereu, iar acestea nu sunt vorbe goale, suntem favorabili unei…