Italia: Un turist şi-a pierdut viaţa în puternica erupţie a vulcanului Stromboli O puternica eruptie care s-a produs miercuri pe insula vulcanica Stromboli, din arhipelagul italian al Eolienelor la nord de Sicilia, a ucis un excursionist si a determinat evacuarea pe mare a zeci de locuitori si turisti, relateaza AFP. Doua explozii puternice au avut loc miercuri pe Stromboli, unul din vulcanii cei mai activi din Europa. "Din nefericire, un barbat si-a pierdut viata, sunt mai multi raniti, dar niciunul grav", a declarat un membru al echipelor de salvare, Calogero Foti, la postul de televiziune RAI. Potrivit agentiei de presa AGI, victima este un sicilian in varsta de 35 de ani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

