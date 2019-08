Stiri pe aceeasi tema

- Un turist francez aflat in vizita in Italia a sunat la numarul de urgența 112 dupa ce a cazut de pe o stanca și și-a rupt ambele picioare. Turistul este in continuare de negasit de catre autoritațile italiene, dupa ce aceștia nu i-au putut localiza telefonul.

- Informații absolut halucinante. Una din fetele disparute in Olt a sunat la 112 din casa barbatului care a ucis-o. STS nu a reușit sa localizeze corect apelul, anunța Antena 3. Astfel, fata a murit in mainile barbatului care o luase la ocazie. In aceste momente, polițiștii fac cercetari in Caracal,…

- Potrivit sursei citate, barbatul facea parte dintr-un grup de tineri veniti la un simpozion international. Detasamentul de pompieri Aiud a intervenit cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta, in gara Aiud. Inițial, salvatorii au crezut ca barbatul a murit, insa Inspectoratul pentru…

- Ales de UEFA in echipa ideala a Campionatului European de tinerit care a avut loc in Italia si in San Marino, dupa ce a marcat patru goluri pentru Romania, George Puscas (23 de ani) a primit o veste uriasa. Antrenorul echipei Inter Milano, Antonio Conte, a decis ca fotbalistul roman sa faca parte din…

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o piatra, iar o alta persoana a fost ranita, in timpul erupției vulcanului Stromboli din sudul Italiei, a declarat Marco Giorgianni, primarul localitații Lipari, potrivit Mediafax.

- Italia U-21 a parasit competitia, dupa remiza alba de la Cesena, in meciul Romania U-21 – Franta U-21. Frustrati, jurnalistii din Peninsula au strigat „blat“, iar Luigi Di Biagio (48 de ani) si-a prezentat demisia din functie, nu inainte de a oferi un pronostic.

- Romania s-a calificat in semifinalele Euro 2019, dupa ce a caștigat Grupa C. „Tricolorii" s-au declarat surprinși dupa egalul cu Franța, 0-0, cand au aflat ca ora și locul semifinalei au fost schimbate. Italienii au anunțat dimineața ca semifinala in care va evolua Spania se va disputa la ora 19:00,…

- Lansat in fotbalul mare de Viitorul Constanta si devenit campion al Romaniei cu CFR Cluj, Cristi Manea (21 de ani) a devenit prioritatea numarul unu pentru un club din Italia! Oficialii acestei grupari i-au facut fundasului o oferta impresionanta.