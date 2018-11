Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla „Un ministru de nota patru" urmeaza sa primeasca miercuri votul in plenul Camerei Deputatilor. Marti, initiatorii au prezentat o evaluare care contine 20 de puncte, tot atatea cate sunt si in documentele prin care Tudorel...

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca il va convoca luni pe ambasadorul olandez la Moscova pentru a ii cere explicatii in legatura cu ceea ce autoritatile ruse considera ca fiind o campanie de dezinformare indreptata impotriva Rusiei, informeaza agentia de stiri Tass.

- Parlamentarul Florin Cițu susține ca o rezoluția a Parlamentului European nu va fi impotriva Romaniei, ci este un instrument prin care guvernul PSD-ALDE e atenționat in legatura cu derapajele din justiție."Fara ipocrizie! De cateva zile asistam la o defilare a politicienilor romani…

- A spune ca Italia are o problema legata de rasism este ''necorespunzator, nefondat si nedrept'', a transmis marti Ministerul de Externe de la Roma, ca reactie la o declaratie a noului Comisar al ONU pentru drepturile omului, relateaza dpa. Noul Comisar al ONU pentru drepturile omului,…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a declarat ca le-a spus oficialilor americani la inceputul acestei saptamani ca Moscova este preocupata de anumite semne ce arata ca Statele Unite pregatesc noi lovituri asupra Siriei si a avertizat in legatura cu o ''agresiune lipsita de…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte se confrunta cu o a doua plangere impotriva sa la Curtea Penala Internationala (CPI), care il acuza de crime impotriva umanitatii pentru omorurile comise in cursul campaniei sale impotriva drogurilor ilegale, relateaza agentia DPA. Rise Up, o asociatie de militanti…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei, decise in legatura cu atacul cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, vor intra oficial in vigoare luni 27 august, potrivit registrului zilnic de actiuni si reglementari al agentiilor guvernamentale americane, transmite agerpres.ro.

- Presedintele Argentinei, Mauricio Macri, intentioneaza sa atace guvernul din Venezuela la Curtea Penala Internationala (CPI) de la Haga pentru presupuse crime impotriva umanitatii, conform unui interviu difuzat duminica noapte de serviciul in limba spaniola al CNN, relateaza Reuters. Macri a spus ca…