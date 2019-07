Stiri pe aceeasi tema

- Oricine ar spune contrariul, minte. Suntem incomozi pentru unii, acest lucru este evident pentru mine'', a spus Salvini intr-unul din obisnuitele sale mesaje video transmise in direct pe Facebook. ''In Europa se distribuie posturi pentru toti, mai putin pentru Liga, partidul cel mai votat…

- Publicația BuzzFeed a facut publice înregistrarile negocierilor dintre reprezentanții partidului de extrema dreapta ”Liga” italiana și oficiali de la Kremlin, în cadrul carora italienii au solicitat sprijin financiar din partea Rusiei. Întâlnirea…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta) si omul forte al guvernului italian, a dezmintit miercuri ca partidul sau ar fi primit finantare din partea Rusiei, dupa ce site-ul BuzzFeed a afirmat intr-un articol ca detine o inregistrare cu discutii pe acest subiect, transmite…

- 'Am depus deja plangere in trecut (impotriva celor care m-au acuzat ca am primit finantari din Rusia), o voi face astazi, maine si poimaine: nu am luat niciodata o rubla, un euro, un dolar sau un litru de vodca ca finantare din Rusia', a subliniat Salvini intr-un comunicat. Site-ul american…

- Intrebat de un jurnalist al postului ABC daca echipa sa de campanie ar accepta informatii compromitatoare, venite, de exemplu, din Rusia sau China, cu privire la contracandidati ai sai sau le-ar transmite Biroului Federal de Investigatii (FBI), Donald Trump a raspuns: 'Cred ca voi le faceti probabil…

- Fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump a acceptat, in cele din urma, sa fie audiat de o comisie a Senatului in luna iunie in cadrul anchetei privind un posibil amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, potrivit media americane, relateaza AFP. Comisia pentru Informatii,…