- Un cuplu din Franța a fost in concediu in Sardinia. Cei doi soți s-au gandit sa-și ia „suvenir” de pe plaja Chia nu mai puțin de 40 de kilograme din celebrul nisip alb din zona. Ei erau aproape sa se imbarce cu SUV-ul lor pe un feribot de la Porto Torres cu destinația Toulon cand, la un control al autoritaților…

- In perioada 9-11 august 2019, la Ghelari, localitate care se afla la 20 de kilometri de Hunedoara, va avea loc a VII-a ediție a evenimentului PANORAMA BLUES FESTIVAL. Turiștii se pot caza la pensiunile din localitate, la cele din Hunedoara sau de pe malul lacului Cinciș. Acest festival va avea loc in…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca vechile cladiri ale Postei au devenit un risc. Intr-un tarziu, municipalitatea a luat decizia sa mai mute din structuri prin alte parti, tot in chirie. Dar la Societatea Cooperativa Mestesugareasca Prestarea Resita. Cauza nu este insa calitatea autodemolanta…

- Urmare a solicitarii adresata de ministrul justiției la data de 26 iulie 2019 procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, de a dispune efectuarea de verificari imediate pentru a se stabili modul de derulare a anchetei in cazul criminalului din județul Olt, avand…

- Pana acum, mai putin de zece cupluri au facut plantari de arbori, in mod simbolic, la startul casniciei. Cauza probabila: programul nu a fost promovat indeajuns, iar tinerii nu au aflat de el! Proaspetii casatoriti care vor sa planteze un arbore se pot inscrie si acum in program, anuntandu-și…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Franța ca serviciul local de meteorologie– Meteo France a prognozat un nou episod de canicula intensa in majoritatea regiunilor franceze. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care…

- My Business de pe Google este un serviciu gratuit oferit de Google, serviciu care ofera posibilitatea intreprinzatorilor sa isi actualizeze informatiile despre companie, aceste informatii urmand a fi afisate in cautarile din Google, dar si in Google Maps. Ea a fost lansata in iunie 2014 si, de atunci,…

- O comuna din judetul Harghita se afla in stare de alerta vineri dimineata, fiind semnalata prezenta unui urs in localitate potrivit news.ro.Conform ISU Harghita, prezenta ursului in Pauleni Ciuc a fost anuntata la 112. A fost trimis mesaj de avertizare pe Ro-Alert in localitate.…