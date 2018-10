Arde vegetaţia uscată la Tămaia

Echipajele pompierilor de la ISU Maramureş intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Tămaia. În zona Staţiei de Epurare a luat foc vegetaţia uscată. Deocamdată nu se ştie cauza izbucnirii incendiului în zona respectivă. Ştire în actualizare