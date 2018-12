Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite, 10 dintre ele grav, in busculada creata intr-un club de noapte din Italia dupa ce a fost folosit un spray cu piper, scrie News.ro.Conform unor relatari, s-a creat panica dupa ce a fost folosit un spray cu piper in clubul aflat in orasul Corinaldo,…

- Tragedie in nordul Italiei, unde doi soți au murit dupa ce un copac uriaș a cazut peste mașina in care se aflau.Incidentul s-a produs intr-o zona muntoasa, iar arborele, un castan batran, s-a prabușit exact in momentul in care automobilul trecea pe acolo.