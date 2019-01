Italia ştie să se promoveze. Are şi cu ce! In numarul 22 al revistei Lumea Satului vorbeam despre modul in care ințelege statul italian sa-și sprijine companiile locale prin intermediul unei instituții publice numita Agenția Italiana pentru Comerț Exterior si va aminteam de cea mai mare expozitie internationala de zootehnie organizata la Cremona. Iata ca, la scurt timp, un alt eveniment al aceleiasi agentii continua demersul de promovare a Italiei, organizand „Saptamana bucatariei Italiene in lume“, concomitent in 100 de tari de pe toate continentele. Si de data aceasta scopul este acelasi, sa patrunda pe piete noi cu produsele care ii… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

