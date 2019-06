Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a amenințat luni ca demisioneaza, spunându-le celor doi parteneri de coaliție ori sa puna capat certurilor constante ori sa caute oganizarea unor noi alegeri, relateaza Reuters. Conte a ținut o conferința de presa pentru a da un ultimatum dupa luni de cearta…

- Membrii partidului anti-establishment Miscarea 5 Stele au votat joi in mare majoritate in favoarea ramanerii in fruntea formatiunii a lui Luigi Di Maio, in pofida rezultatelor obtinute in alegerile europene de duminica, relateaza Reuters. Luigi Di Maio a primit sprijinul a 80% din 56.127 de membri ai…

- Guvernul italian merge mai departe, fara remaniere sau schimbare de majoritate, a promis luni Matteo Salvini, al carui partid de extrema dreapta a castigat alegerile europene de duminica, relateaza AFP. "Aliatii mei in guvern sunt prietenii mei", a afirmat in fata presei Salvini, vicepremier…

- 'Campania pentru alegeri a paralizat guvernul', a declarat Giorgetti, membru al Ligii (extrema dreapta), intr-un interviu pentru cotidianul La Stampa de luni. Giorgetti este mana dreapta a sefului Ligii, Matteo Salvini, vicepremier si ministru de interne, aflat tot mai mult in dezacorduri cu aliatii…

- Armando Siri, subsecretar de stat in Ministerul Transporturilor italian si consilier economic al liderului partidului Liga, Matteo Salvini, a devenit subiectul unei anchete in luna aprilie pentru un presupus caz de luare de mita de la un investitor in domeniul centralelor eoliene ce avea legaturi…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii 5 Stele, a declarat luni ca scandalul de coruptie care il vizeaza pe un ministru adjunct al partidului de guvernamant Liga va declansa o criza guvernamentala numai daca Liga insasi o va provoca, relateaza Reuters. In urma unei solicitari…

- O coaliție dreapta - extrema dreapta condusa de Liga lui Matteo Salvini a reușit o noua victorie în cadrul alegerilor regionale care au avut loc duminica în Basilicata (sudul Italiei), un ultim test reușit înaintea europenelor din 26 mai, scrie AFP.Potrivit rezultatelor dupa…

- Aproape 600.000 de alegatori din regiunea italiana Basilicata (sud) sunt asteptati duminica la urne pentru alegeri regionale ce par a fi un ultim test pentru echilibrul din sanul coalitiei populiste la putere in Italia, inainte de alegerile europene din mai, informeaza AFP. Birourile de…