Stiri pe aceeasi tema

- Catinca Roman, primele declarații despre scandalul in care a fost implicata fiica ei, Calina. Sora Oanei Roman neaga orice presupusa relație dintre Calina și “prințisorul taximetriștilor”. “Platește prețul celebritații. Calina are o carapace destul de groasa și o sa treaca peste orice situație. M-a…

- Procuratura din Milano a deschis o investigatie legata de vanzarea clubului de fotbal AC Milan, al fostului premier italian Silvio Berlusconi, catre magnatul chinez Li Yonghong, cel care a preluat, incepand din...

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care ar urma sa iasa pe primul lor, in fata Miscarii 5 Stele (M5S), anti-establishment, si a Partidului Democrat (PD, centru-dreapta), aflat in prezent la guvernare, insa nu este o certitudine ca va si obtine o majoritate parlamentara. Presedintele…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.Astfel,…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- O tanara din Motru a fost batuta de iubit pentru ca și-a gasit un loc de munca in alt oraș. De furia barbatului nu a scapat nici bunica fetei de 19 ani care a fost snopita in bataie, sub privirile vecinilor. Halucinant este ca nimeni nu a intervenit sa opreasca violențele. Casian Durdan, autorul agresiunii,…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- Deputatul Liviu Plesoianu iese din nou, la rampa, si vine cu "dezvaluiri" si acuzatii incredibile. Intr-o ampla postare pe Facebook, social-democratul sustine ca mai nou, statul paralel "se transforma chiar i...

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a comentat, la Antena 3, scandalul DNA, acuzand ca nimeni nu a reactionat in primele zile dupa aparitia inregistrarilor lui Vlad Cosma, asteptand „reactia americanului“.

- Stefan Radu a fost acuzat ca ar fi cumparat 1.000 de bilete pentru fanii lui Dinamo, pentru ca acestia sa o incurajeze pe Lazio. Presa din Italia, REACTIE INCREDIBILA dupa FCSB - Lazio 1-0. Ce au titrat MARILE ZIARE "Nu e adevarat ca am cumparat bilete pentru fanii lui Dinamo. Clubul…

- Unul dintre cei mai temuti capi ai lumii interlope face lumina in cazul „Diamantului Roz”. Costel Corduneanu a vorbit, in exclusivitate, despre scandalul ce a zguduit, zilele acestea, cel mai temut clan din zona Moldovei.

- La ora 20:15, președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca primele declarații despre scandalul izbucnit la DNA Ploiești. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine joi, 15 februarie a.c., ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni (acces pentru reporterii și redactorii…

- Scandal imens la emisiunea „Sinteza Zilei”, moderata de Mihai Gadea. Intr-un acces de furie, prezentatorul i-a dat o replica dura purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. „Pupați-o, dom`le, in c*** pe Kovesi”.

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. DC News va transmite, in format LIVE TEXT și VIDEO, cele mai importante declarații facute.

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- Procurorul general Augustin Lazar solicita conducerii Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte o pozitie publica in apararea sistemului judiciar in fata campaniei duse de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv, impotriva institutiilor justitiei. Reamintim apele…

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatorul Simona Marcu, a cerut, miercuri, instituțiilor judiciare sa urgenteze procedurile (verificarile și investigațiile – n.r.) derulate in scandalul legat de practicile abuzive ale DNA. ”Imi exprim profunda ingrijorare cu privire la potențialul…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.

- "Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o…

- Dupa ce s-a razboit in declaratii cu fostul sau partener, Victor Ponta, pe tema unui presupus denunt la DNA, Liviu Dragnea vrea sa puna capat intregii povesti. Deranjat ca avocatul sau a vorbit despre suma platita de liderul PSD pentru a copia dosarul de la Directia Nationala Anticoruptie, Dragnea…

- Scandalul cu laptele din produsele lactate a luat amploare in ultima perioada. Tot mai des, consumatorii se intreaba cat lapte este, de fapt, in produsele de pe rafturile magazinelor. In acest context, un fost fermier și-a spus povestea pe o rețea de socializare, cum din cauza ca nu a fost susținut…

- Bianca Dragusanu a dezvaluit recent ca este pregatita sa ii deschida un proces "mamei adoptive" a Gabrielei Cristea. Decizia Biancai a pornit de la faptul ca Paula Craciunescu ar fi sustinut ca a fost sunata de Bianca Dragusanu.

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD! Presedintele va sustine o declaratie de presa astazi, la 12.30, la Palatul Cotroceni."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine marți, 16 ianuarie a.c., ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa…

- Cultura si societatea italiene risca sa fie distruse de islam, a declarat liderul partidului de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, un aliat al fostului premier Silvio Berlusconi, angajandu-se sa opreasca 'invazia' migrantilor, transmite marti Reuters. Comentariile lui Salvini au…

- "Rasa alba" nativa a Italiei risca sa dispara daca migratia in masa va continua, a declarat un candidat considerat favorit in alegerile regionale din provincia italiana Lombardia si care face parte din coalitia conservatoare condusa de fostul premier Silvio Berlusconi, informeaza luni dpa. "Nu se…

- Confruntat cu o zi de foc in care PSD decide soarta Guvernului, Mihai Tudose se trezeste ca primeste noi critici, in scandalul iscat de declaratiile sale vizavi de Casa Regala si Palatul Elisabeta. Aflat dupa gratii, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu face o analiza transanta pe Facebook, in care…

- Traian Basescu a vorbit despre scandalul care macina in acest moment PSD-ul. Fostul președinte exclude categoric zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic, dar prevede doua scenarii legate de discuțiile care vor avea loc in cadrul ședintei partidului de luni.

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Scandalul in care este implicat polițistul pedofil, cel care a speriat Romania, ia o direcție incredibila. Eugen Stan se dovedește a fi insensibil și deloc marcat de faptele sale comise de-a lungul celor opt ani.

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- Fostul premier, Emil Boc, a fost citat de procurorii DIICOT in dosarul in care este cercetat medicull din Cluj, Mihai Luncan. Primarul Clujului are calitatea de martor in acesta cauza. Dupa mai multe ore de audieri, acesta a facut mai multe declarații presei, spunand ca nu are nimic de ascuns.

- Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat marți, la sediul MAI, cu privire la scandalul polițistului-pedofil, ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, cu trimitere la eventuale demisii, și ca probabil nu exista o astfel de responsabilitate. De asemenea, ministrul de Interne a promis o conferința…

- George Becali, finanțatorul FCSB-ului, a ajuns azi de urgența la Craiova cu un avion privat pentru a oferi declarații intr-un vechi proces in care e martor. Latifundiarul a venit la Craiova pentru a da declarații, in calitate de martor, intr-un proces ce vizeaza transferul lui Mihai Costea la FCSB…

- Migrantii ilegali care au ajuns in Italia in ultimii ani sunt infractori deoarece 'nu au nicio posibilitate' sa obtina un loc de munca stabil, a sugerat fostul premier italian Silvio Berlusconi...

- Sectia de ginecologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu incepe sa capete un alt aspect, dupa ce a capatat renumele de „Sectia groazei“ din cauza conditiilor dezastruoase.