- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- Presedintele Venezuelei, a anunțat, joi, in fata Curtii Supreme, ca a decis inchiderea ambasadei si consulatelor acestei tari in SUA, dupa ce anterior a decis ruperea relatiilor diplomatice cu Washingtonul in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a-l recunoaste pe opozantul Juan Guaido ca presedinte…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt pregatit sa încep…

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Uniunea Europeana a cerut joi autoritațior din Venezuela sa respecte „drepturile civile, libertatea și siguranța” cetațenilor și a lui Juan Guaido, liderul opoziției, care s-a autoproclamat miercuri președinte interimar, relateaza Reuters.„In data de 23 ianuarie, cetațenii din Venezuela au…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…