​Italia sesizeaza justitia europeana si cere anularea deciziei prin care sediul Agentiei Europene a Medicamentului se muta la Amsterdam, dupa Brexit

- Guvernul italian va contesta decizia UE de a muta la Amsterdam Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat marti Beppe Sala, primarul centrului financiar Milano, oras clasat pe locul doi in cursa pentru relocarea EMA, transmite Reuters. Beppe Sala a declarat la un post de radio ca a discutat…

- Noel Francisco, reprezentant al Departamentului de Justitie, a precizat in fata Curtii ca "timpul este esential", cerand o decizie inainte de luna iunie.Potrivit expertilor juridici, luarea unei decizii in acest caz ar putea sa dureze si un an, daca instanta va refuza sa analizeze cauza…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- Un grup de partid intentioneaza sa ceara judecatorilor unei instantei din Scotia sa se pronunte in cazul in care Curtea Europeana de Justitie poate confirma daca Articolul 50 poate fi revocat unilateral de Regatul Unit, potrivit Rador care citeaza The Guardian.

- Criteriile pentru transferul sediului institutiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reactie la esecul candidaturii tarii sale pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Romania a obținut 7 puncte dupa primul tur, mai multe decat reprezentantele Germaniei, Franței, Austriei, Bulgariei sau Belgiei. Este rezultatul unei bune strategii a Guvernului (prin miniștrii sai - Victor Negrescu și Teodor Meleșcanu) care a evitat o asociere cu statele de la Vișegrad și a preferat…

- DCNews a realizat un sondaj printre cititorii site-ului cu privire la decizia de relocare a Agenției Europene a Medicamentului intr-o alta țara decat Romania. Intrebați care considera ca este motivul pentru care Romania nu a putut caștiga dreptul vital de a avea o agenție europeana pe teritoriul…

- „Romania a pierdut cursa pentru Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) din cauza Guvernului PSD”. Asa au sunat mesajele politicienilor din Opoziție, imediat dupa ce s-a aflat ca Amsterdam va gazdui instituția care supervizeaza siguranța medicamentelor vandute in Uniunea Europeana. Adevarul este insa…

- De ce a pierdut Bucureștiul cursa pentru Agenția Europeana a Medicamentului? Din cauza Guvernului! Acesta este mesajul pe care l-ați auzit aseara, repetat obsesiv. De fapt, este o minciuna, întreținuta de câțiva politicieni.

- București a fost eliminat din cursa pentru gazduirea sediului Agenției Europene a Medicamentului. Batalia s-a dat intre ultimele ramase: Milano, Copenhaga și Amsterdam. Europarlamentarul Renate Weber spune ca decizia a fost luata ”intr-un mod destul de ciudat”. ”Parerea mea este ca…

- Bucureștiul a pierdut competiția pentru gazduirea Agenției Europene a Medicamentului. Capitala a fost scoasa din competiție inca din primul tur de alegeri. Miniștrii prezenți la Consiliul Afaceri Generale de la Bruxelles au preferat Amsterdamul, care devine astfel gazda agenției.

- Potrivit unei surse diplomatice, capitala franceza a fost aleasa prin tragere la sorți in fața Dublinului, cele doua orașe inregistrand același numar de voturi in cel de-al treilea tur, la care au participat miniștri din cele 27 de țari care vor ramane in Uniune. Paris, Frankfurt și Dublin…

- Orasele Paris (Franta) si Dublin (Irlanda) se calificasera in finala votului pentru stabilirea viitorului sediu al Autoritatii Bancare Europene.Votul final a fost in favoarea capitalei Frantei.Incepand din martie 2019, Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana, acest…

- Agenția Europeana a Medicamentului se va muta, dupa Brexit, la Amsterdam, a anunțat președinția Uniunii Europene. UPDATE 1: Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului,…

- Cele mai multe voturi, 25, le-a obtinut orasul italian Milano. Alte doua metropole europene, Amsterdam si Copenhaga, au cate 20 de voturi. Acestea sunt metropolele care raman in cursa. Mai multe agentii europene se vor muta de la Londra din cauza Brexitului. Votul are loc la Bruxelles si mai multi diplomati…

- "O ocazie unica de a uni specialistii, medicii, chiar politicienii in jurul unui proiect important pentru noi ca tara, indiferent de partid, era aducerea Agentiei Europene a Medicamentului la Bucuresti! Dar Bucurestiul nu va gazdui Agentia Europeana a Medicamentului. Nu a trecut nici macar de primul…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa.Potrivit unor surse diplomatice…

- Agentia Europeana a Medicamentului are un nou sediu! Orasele Milano si Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite…

- Orașele Milano și Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand surse diplomatice. …

- Orasele Milano, Amsterdam si Copenhaga s-au plasat, in aceasta ordine, pe primele pozitii in prima runda de vot si vor intra un turul II pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului, transmit agențiile internaționale, preluate de Agerpres.

- Orașele Milano, Amsterdam și Copenhaga s-au plasat, in aceasta ordine, pe primele trei poziții in prima runda de vot și vor intra un turul doi pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii…

- Bucurestiul a ratat intrarea in runda finala a competiției pentru gazduirea Agenției Europene a Medicamentului (EMA), informeaza agentia Reuters, citata de HotNews.ro. In urma votului de azi, Milano (Italia) e pe primul loc, urmand sa se bata pentru gazduirea agenției ...

- Romania a ieșit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului! Decizia a fost luata luni, in urma unui vot secret exprimat pe baza criteriilor politice. Dupa primul tur, in joc au ramas, pentru runda a doua doar 3 țari: Italia, prin Milano, Olanda, prin Amsterdam, și Danemarca, prin…

- Ministrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda si un complicat vot in urma caruia va fi ales orasul ce va gazdui viitorul sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu iesirea Marii Britanii din UE. Sistemul de…

- Agenția Europeana a Medicamentului are acum sediul la Londra, dar va trebui sa se mute dupa cu ieșirea Marii Britanii din Uniune. Oriunde se va reloca, agenția va duce la inflorirea economiei. Va crea locuri de munca, va crește consumul și, mai ales, va atrage investiții.

- Miniștrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda și un complicat vot in urma caruia va fi ales orașul ce va gazdui viitorul sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, relateaza agenția…

- Cu România scoasa, practic, din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului(EMA), care se va decide oficial peste patru zile, oficialii de la Bucuresti explica cum &"depunctarea&" tarii noastre s-a datorat unei evaluari paralele a EMA,

- Producatorii Internaționali de Medicamente transmit un mesaj angajaților Agenției Europene a Medicamentului (EMA), prin care susțin ca Bucureștiul ar putea gazdui angajații EMA, fara sa-i dezamageasca. Se apropie data la care „in marja Consiliului Afaceri Generale” de la Bruxelles se va decide in…

- Presedintele Executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) nu va fi gazduita la Bucuresti, semn ca "EMA nu cred in PSD", el declarandu-se "aproape sigur" ca sediul institutiei va fi la Bratislava.Financial Times a relatat joi ca cele mai mari sanse pentru a…

- Orasele Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati de publicatia The Financial Times, arata Mediafax.Slovacia si Italia au prezentat ofertele…

- Orașele Bratislava (Slovacia) și Milano (Italia) sunt considerate favorite pentru obținerea gazduirii sediului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), in cadrul unei contestate și aprige ofensive de lobby ce ar urma sa se incheie spre sfarșitul acestei luni, scrie joi cotidianul britanic The…

- Slovacia si Italia au prezentat ofertele cele mai bune pentru aceasta initiativa, dar Olanda (pentru Amsterdam) si Danemarca (Copenhaga) sunt vazute drept competitoare importante. Candidatura slovaca este vazuta de oficialii europeni citati de Financial Times ca fiind cea mai puternica din…

