- ''Voi inscrie pe ordinea de zi a viitorului consiliu de ministri propunerea mea de revocare a numirii'' lui Siri, a anuntat Conte intr-o declaratie in fata presei. ''Dar aceasta nu inseamna ca eu cred ca Armando Siri este vinovat'', a insistat el, facand apel la Liga sa evite ''o reactie corporatista''…

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele (M5S, antistem, populisti), ii cere premierului Giuseppe Conte sa-l demita pe secretarul de stat insarcinat cu Tramsporturile Armando Siri, membru al Ligii (extrema dreapta), din cauza implicarii acestuia intr-un caz de coruptie, relateaza…

- Partenerii de coalitie ai Italiei s-au infruntat vehement, vineri, din cauza unor acuzatii de coruptie, relatiile dintre Liga si Miscarea 5 Stele fiind din ce in ce mai deteriorate, potrivit Reuters.

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele Consiliului municipal…

- Sunt cuvintele premierului Giuseppe Conte, guvernul sau format din Liga, partid de extrema-dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), se simte indepartat de la mainstream-ul european, desi Italia este membru fondator al UE. La neintelegerile cu partenerii europeni privind migratia sau bugetul s-a adaugat…

- Italia este una din putinele tari din Uniunea Europeana care nu l-a recunoscut pe Juan Guaido drept 'presedinte interimar' si a blocat adoptarea unei pozitii comune a UE privind recunoasterea acestuia, dar subiectul divizeaza profund guvernul de uniune intre Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, aflat in vizita la Bagdad, s-a intalnit miercuri cu premierul Irakului, Adel Abdel Mahdi, si cu presedintele acestei tari, Barham Saleh, transmite AFP. Discutiile s-au referit la lupta contra Statului Islamic, gruparea jihadista impotriva careia Irakul si-a…