Italia se opune construcţiei unui restaurant McDonald's printre monumentele din Roma Antică Ministrul Culturii, Alberto Bonisoli, a anuntat decizia intr-un mesaj publicat pe Facebook dupa ce administratia municipala a protestat impotriva ideii de a servi hamburgeri in zona de interes arheologic in care se afla termele din secolul al III-lea d.Hr.



''Il sustinem pe ministrul Culturii in ceea ce priveste stoparea constructiei unui restaurant fast-food in zona arheologica a Termelor lui Caracalla. Minunile Romei trebuie protejate'', a scris Raggi pe Twitter dupa anuntul lui Bonisoli.



McDonald's nu a raspuns imediat solicitarilor de a comenta decizia, noteaza Reuters.



Sursa articol: dcnews.ro

