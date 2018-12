Stiri pe aceeasi tema

- Demers de ultima ora in sprijinul romanilor care locuiesc in Italia și care risca sa ramana fara mașini, daca nu iși inmatriculeaza vehiculele in țara in care au reședința."In atenția dlui Matteo Salvini, Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne al Italiei V-ati prezentat…

- O uriasa Scena a Nasterii Domnului, sculptata in nisip si realizata la scala naturala, si un brad adus din regiunea italiana Friuli au fost inaugurate vineri seara in piata Sfantul Petru din Roma, cu mai putin de trei saptamani inainte de Craciun, informeaza AFP. "Nisipul, material sarac,…

- Bradul de la Vatican va fi iluminat cu ghirlande de lumini cu consum redus de energie, care vor fi aprinse la 7 decembrie. Patru artisti - un american, un rus, un olandez si un ceh - au inceput sa sculpteze traditionala iesle de Craciun intr-o piramida de 700 tone de nisip, un cadou venit…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a semnat cu firma Impresa Di Costruzioni Ing. E. Mantovani SPA din Italia. Contractul atribuit se numeste "Dragaj de intretinere in porturile maritimeldquo; si are o valoare de 24.675.000 lei fara TVA. Obiectul prestatiei il constituie…

- Concertul anual de Craciun de la Vatican a ajuns la cea de-a 26-a editie, iar evenimentul a gazduit de-a lungul anilor artisti precum Patti Smith, Bryan Adams, Al Bano, Tom Jones si Lauryn Hill. Mihail a cucerit piata muzicala din Italia, unde a avut mai multe concerte în aceasta vara,…

- Unul din cei mai in voga cantareți și-a deschis sufletul pentru Libertatea. Mihail ne-a marturisit ca se simte insurat cu muzica și ca acum, la 27 de ani, nu are timp de iubire, iar viața lui personala e foarte plictisitoare. Dupa 30 de ani insa, se va gandi sa se așeze la casa lui. „Viața personala…

- Cantarețul de origine basarabeana Mihail a fost invitat la concertul anual de Craciun de la Vatican, care va avea loc anul acesta pe 15 decembrie, scrie Mediafax.Concertul anual de Craciun de la Vatican a ajuns la cea de-a 26-a ediție, iar evenimentul a gazduit de-a lungul anilor artiști precum…

- Unul dintre artistii cu cea mai spectaculoasa ascensiune a ultimilor ani, Mihail, impresioneaza prin performantele atinse in domeniul muzical, intr-un timp foarte scurt. Artistul care a avut un parcurs uimitor s-a bucurat in acest an de un binemeritat succes international. El a cucerit piata muzicala…