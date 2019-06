Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de lacuste au invadat centrul Sardiniei si provoaca ingrijorare in randul agricultorilor din aceasta regiune in care aproximativ 2.000 de hectare de teren au fost deja devastate de aceste insecte, relateaza luni AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastru in Marea Britanie: a fost…

- O invazie similara de lacuste nu a mai fost inregistrata de peste 60 de ani in regiune, a declarat luni pentru La Stampa profesorul de entomologie Ignazio Floris de la Universitatea Sassari din Sardinia.Zona cea mai afectata in prezent cuprinde localitatile Nuoro, Ottana si Orani, in centrul…

- Secretarul comunei Comarna, Costica Achirei, a declarat presei ca anul acesta vor fi culese doar doua tone de cirese la hectar, spre deosebire de cele opt tone stranse in cursul anului 2018. Asta desi proprietarii de livezi vand kilogramul de cirese cu 5 sau 6 lei. Anul trecut, cea mai mare parte…

- O romanca de 19 ani, gravida, a fost lovita de masina in apropiere de Torino, Italia. In urma accidentului, tanara a fost transportata la spital si supusa de urgenta unei operatii de cezariana, pentru salvarea bebelusului pe care il purta in pantece.

- Oamenii s-au gandit dintotdeauna cum sa-și prelungeasca viața, ce stil de viața sa adopte pentru a trai cat mai mult. Raspunsurile clasice la care se gandesc cei mai mulți sunt "genele bune" sau o dieta sanatoasa. Mai exista și alte aspecte care pot prelungi viața omului. Asta arata un studiu realizat…

- In carcasa unei balene gestante, care a esuat saptamana trecuta pe o plaja din Sardinia, au fost descoperite 22 de kilograme de plastic, au anuntat ministrul Mediului din Italia si un ONG specializat in protejarea vietii marine. Potrivit lui Luca Bittau, presedintele organizatiei SeaMe, citat de CNN,…

- O balena insarcinata a fost gasita moarta, saptamana trecuta, in Porto Cervo, punct turistic important din Sardinia, Italia, potrivit CNN. Animalul avea in burta peste 22 de kilograme pe plastic, ceea ce a dus atat la moartea ei cat și ...

- Inter Milano - Frankfurt, returul optimilor de finala din Europa League, se joaca astazi, de la 22:00. Fanii nemți s-au deplasat intr-un numar record in Italia. Inter și Frankfurt au terminat la egalitate in tur, scor 0-0; Partida va fi arbitrata de o brigada romaneasca condusa de Ovidiu Hațegan. Toate…