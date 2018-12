Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Viitorul, 1-0, și ramane lider, cu 43 de puncte, cu 3 peste FCSB (Detalii AICI) Dupa meci, portughezul Toni Conceicao, antrenorul celor de la CFR Cluj, a a vorbit despre prestația echipei sale, criticand jocul din partea a doua și spunand ca are nevoie de jucator…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri ca bugetul Italiei pe 2019, care prevede cresterea cheltuielilor, motiv pentru care este contestat de Comisia Europeana, va preveni izbucnirea unor revolte ca cele din Franta, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."Sunt cateva milioane…

- "Am remizat cu un adversar puternic, calificat la EURO, așa cum suntem și noi. Era normal sa întâmpinam probleme, având jucatori noi în lotul echipei și un sistem de joc nou. Mi-aș fi dorit sa începem partida așa cum am terminat-o, partea buna este ca am marcat…

- Majoritatea italienilor il considera pe vicepremierul Matteo Salvini, liderul formatiunii antiimigratie Liga, ca fiind adevaratul sef al guvernului, si doar unul din sase ii recunosc acest rol premierului Giuseppe Conte, releva un sondaj citat vineri de Reuters. Potrivit sondajului lunar…

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a promis joi ca guvernul de la Roma nu va schimba nici macar 'o virgula' din proiectul de buget pentru anul viitor, desi acesta a fost respins de Comisia Europeana, scrie Politico.eu.'Pentru ca suntem politicosi, deschidem scrisorelele de la Bruxelles,…

- Vicepremierul si totodata ministru de Interne al Italiei, Matteo Salvini, vine, marti, in vizita in Romania si se va intalni cu ministrul de Interne Carmen Dan si cu Vice Prim Ministrul Ana Birchall, informeaza intr-un comunicat, ambasada Italiei la Bucuesti.

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a acuzat vineri conducerea Comisiei Europene ca distruge Europa si a afirmat ca spera ca alegerile europarlamentare de anul viitor vor schimba peisajul politic al Uniunii Europene, relateaza Reuters, conform agerpres.ro.Acuzații fara precedent - Un judecator…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a acuzat vineri conducerea Comisiei Europene ca distruge Europa si a afirmat ca spera ca alegerile europarlamentare de anul viitor vor schimba peisajul politic al Uniunii Europene, relateaza Reuters. "Oameni ca (presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude)…