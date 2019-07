Italia: Salvini dezminte orice finanţare din partea Rusiei pentru Liga, după un articol al BuzzFeed 'Am depus deja plangere in trecut (impotriva celor care m-au acuzat ca am primit finantari din Rusia), o voi face astazi, maine si poimaine: nu am luat niciodata o rubla, un euro, un dolar sau un litru de vodca ca finantare din Rusia', a subliniat Salvini intr-un comunicat. Site-ul american de stiri BuzzFeed a afirmat miercuri ca detine o inregistrare audio exploziva, in care 'un colaborator apropiat' al lui Salvini 'si alti cinci barbati pot fi auziti negociind un acord despre cum sa fie transferate pe ascuns zeci de milioane de dolari provenind din petrolul rusesc catre partidul dlui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

