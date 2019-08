Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților din Italia a aprobat joi creșterea amenzilor pentru organizațiile non-guvernamentale care salveaza migranți și care nu respecta ordinele privind acostarea în porturile italiene, potrivit Mediafax și DPA. Decizia Camerei, luata cu 322 de voturi pro și 90 contra, modifica o…

- Inaintata in Camera Deputatilor de Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune antisistem si aflata la guvernare), aceasta propunere de lege are ca scop sa previna si sa combata nomofobia, termen care provine din expresia in engleza 'no mobile phone phobia' si care desemneaza teama de a fi fara telefon mobil…

- Uniunea Europeana ar trebui sa permita Italiei sa reduca taxele si sa investeasca in economia verde pentru a stimula avansul PIB-ului, a afirmat luni vicepremierul Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), transmite Reuters. Di Maio se va întâlni în cursul zilei de…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…

- 'Vom vedea pana la sfarsitul lui iunie', a declarat Salvini, intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera. Guvernul populist italian a fost zguduit de dispute permanente intre cei doi parteneri de coalitie, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem). Desi se astepta ca disputele…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a amenințat luni ca demisioneaza, spunându-le celor doi parteneri de coaliție ori sa puna capat certurilor constante ori sa caute oganizarea unor noi alegeri, relateaza Reuters. Conte a ținut o conferința de presa pentru a da un ultimatum dupa luni de cearta…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, le va prezenta luni un ultimatum partidelor coalitiei de guvernare, Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), amenintand ca va demisiona daca acestea nu vor pune capat divergentelor si nu vor accelera actiunea guvernamentala, transmite Reuters,…

- 'Campania pentru alegeri a paralizat guvernul', a declarat Giorgetti, membru al Ligii (extrema dreapta), intr-un interviu pentru cotidianul La Stampa de luni. Giorgetti este mana dreapta a sefului Ligii, Matteo Salvini, vicepremier si ministru de interne, aflat tot mai mult in dezacorduri cu aliatii…