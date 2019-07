Stiri pe aceeasi tema

- Salvini, care este si ministru de interne si sef al Ligii (extrema dreapta), a criticat anterior refuzul navei de a face cale intoarsa catre Tripoli, in pofida acordului dat de catre autoritatile libiene. ''Nava avea 'unda verde' pentru a debarca. Atitudinea organizatiei Sea-Watch seamana cu o adevarata…

- Sute de oameni raman in continuare in strada dupa 3 zile petrecute in fața mai multor instituții ale statului. Din noaptea de sambata si pana in prezent sunt pichetate cladirea Guvernului, Curtea Constitutionala, Procuratura Generala, Ministerul de Interne, al Agriculturii

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, ii cere lui Carmen Dan sa plece de la Ministerul de Interne. Banica ii reproseaza “atitudine fatarnica” fata de oamenii din minister a ministrului si ca a “ascultat, cu capul plecat, ordine menite sa destabilizeze…

- Aproximativ o cincime dintre alegatorii din Franta votasera pana la pranz in alegerile pentru Parlamentul European, in cazul mentinerii acestei tendinte urmand ca prezenta la vot sa o depaseasca pe cea inregistrata la scrutinul similar din 2014, a anuntat duminica Ministerul de Interne francez, citat…

- RomaniaTV.net va prezinta un scurt ghid despre votul de duminica, pe baza informatiilor oficiale puse la dispozitie de Ministerul de Interne si Autoritatea Electorala Permanenta, organizatorii scrutinului. - Alegatoriii voteaza in aceleași secții de votare si pentru Parlamentul European,…

- (corespondenta din Strasbourg) Ziua de 1 Mai a prilejuit o noua ampla mobilizare in Franța, de data aceasta sub semnul «convergenței dintre lupte», cu participarea nu doar a Vestelor galbene, ci și a sindicatelor, a partidelor de stanga, precum și a ecologiștilor. Cifre date publicitații de Ministerul…

- Autoritatile din Grecia au lansat miercuri o campanie pentru a incuraja femeile sa candideze la alegerile europene si in acelasi timp catre electorat, caruia i se cere "sa aleaga femei", subreprezentate in politica in Grecia in raport cu media UE, relateaza AFP potrivit Agerpres. Subreprezentarea…

- Acuzații grave in Ministerul de Interne. Fostul șef al Poliției Romane, in prezent, director al DGA acuza presiuni și lanseaza acuzații serioase la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan.