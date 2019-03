Italia. ROMÂNCE, angajate ziua ca DIRECTOARE, noaptea ca ESCORTE Un numar de 20 de femei, printre care și mai multe romance, au fost depistate angajate in diferite companii pe posturi de conducere. Desigur, niciuna dintre femei nu a administrat nimic și nici nu a lucrat in aceste firme. Fetele, care figurau majoritatea ca angajate la firme sefe, directoare sau manager, erau noaptea escorte. Citeste mai mult pe STIRIDIASPORA.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

