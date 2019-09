Italia: Român înjunghiat în piept și abandonat în fața spitalului. Un cetațean roman in varsta de 25 de ani se zbate intre viața de moarte la secția Reanimare a spitalului Maggiore din Bologna dupa ce a fost injunghiat in piept. Conaționalul nostru a fost abandonat in fața spitalului dupa agresiune și a intrat in secția Urgențe cu ultimele sale puteri a transmis publicația italiana ilrestodelcarlino.it. Din [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

